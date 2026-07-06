به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال زیر ۱۸ سال غرب آسیا از روز سه شنبه (۱۶ تیر) با حضور ۶ تیم در اردن آغاز می شود و به مدت ۵ روز ادامه خواهد داشت.

تیم بسکتبال جوانان ایران همراه با لبنان، اردن، فلسطین، سوریه و عراق شرکت کنندکان در این رقابت ها هستند که حکم انتخابی برای کاپ آسیا رهم دارد.

تیم بسکتبال جوانان ایران روز سه شنبه نخستین دیدار خود در این رقابت ها را برابر فلسطین برگزار می کند.

برنامه دیدارهای تیم بسکتبال زیر ۱۸ سال ایران در رقابت های غرب آسیا و انتخابی کاپ آسیا به این شرح است:

سه‌شنبه ۱۶ تیر

* ایران – فلسطین (ساعت ۱۴)

چهارشنبه ۱۷ تیر

* ایران – عراق (ساعت ۱۴)

پنجشنبه ۱۸ تیر

* ایران – سوریه (ساعت ۱۴)

جمعه ۱۹ تیر

* ایران – اردن (ساعت ۲۰)

شنبه ۲۰ تیر

* ایران – لبنان (ساعت ۱۴)