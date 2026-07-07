تیم بسکتبال جوانان ایران برابر فلسطین پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های بسکتبال جوانان ایران و فلسطین در چارچوب روز نخست رقابت های قهرمانی غرب آسیا و انتخابی کاپ آسیا، امروز (سه شنبه ۱۶ تیر) در اردن برگزار شد.

در این دیدار، ملی پوشان بسکتبالیست جوان ایران با نتیجه ٩٧ بر ٨٧ برابر حریف خود صاحب برتری شدند.

رقابت های بسکتبال زیر ۱۸ سال غرب آسیا از امروز با حضور ۶ تیم ایران، لبنان، اردن، فلسطین، سوریه و عراق در امان آغاز شده و به مدت ۵ روز ادامه خواهد داشت.

تیم بسکتبال جوانان ایران دومین دیدار خود در این رقابت ها را روز چهارشنبه برابر عراق برگزار می کند.

برنامه دیدارهای تیم بسکتبال زیر ۱۸ سال ایران در رقابت های غرب آسیا و انتخابی کاپ آسیا به این شرح است:

چهارشنبه ۱۷ تیر

* ایران – عراق (ساعت ۱۴)

پنجشنبه ۱۸ تیر

* ایران – سوریه (ساعت ۱۴)

جمعه ۱۹ تیر

* ایران – اردن (ساعت ۲۰)

شنبه ۲۰ تیر

* ایران – لبنان (ساعت ۱۴)