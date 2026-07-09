سومین برد تیم بسکتبال جوانان با برتری برابر سوریه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال زیر ۱۸ سال پسران برای برگزاری سومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی غرب آسیا و انتخابی کاپ آسیا که در اردن جریان دارد، امروز (پنجشنبه ۱۸ تیر) به مصاف سوریه رفت و موفق شد با نتیجه ۸۲ بر ۶۱ به پیروزی برسد.

بسکتبالیست های جوان ایران در کوارترهای اول، دوم و چهارم با نتایج ٢٥ بر ٨، ٢٢ بر ٢٠ و ٢٤ بر ٨ پیروز شدند و کوارتر سوم را ٣٥ به ١١ واگذار کردند.

تیم بسکتبال جوانان پیش از سوریه، در رقابت با فلسطین و عراق هم پیروز شده بود.

این تیم روز جمعه (١٩ تیر) برای برگزاری چهارمین دیدار خود در رقابت های قهرمانی غرب آسیا و انتخابی کاپ آسیا به مصاف اردن می رود و روز شنبه آخرین دیدار را برابر لبنان برگزار می کند.