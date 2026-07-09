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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸

بسکتبال جوانان غرب آسیا -اردن

سومین برد تیم بسکتبال جوانان با برتری برابر سوریه

سومین برد تیم بسکتبال جوانان با برتری برابر سوریه

تیم بسکتبال جوانان بعد از فلسطین و عراق موفق شد تیم سوریه را هم در رقابت های غرب آسیا شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال زیر ۱۸ سال پسران برای برگزاری سومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی غرب آسیا و انتخابی کاپ آسیا که در اردن جریان دارد، امروز (پنجشنبه ۱۸ تیر) به مصاف سوریه رفت و موفق شد با نتیجه ۸۲ بر ۶۱ به پیروزی برسد.

بسکتبالیست های جوان ایران در کوارترهای اول، دوم و چهارم با نتایج ٢٥ بر ٨، ٢٢ بر ٢٠ و ٢٤ بر ٨ پیروز شدند و کوارتر سوم را ٣٥ به ١١ واگذار کردند.

تیم بسکتبال جوانان پیش از سوریه، در رقابت با فلسطین و عراق هم پیروز شده بود.

این تیم روز جمعه (١٩ تیر) برای برگزاری چهارمین دیدار خود در رقابت های قهرمانی غرب آسیا و انتخابی کاپ آسیا به مصاف اردن می رود و روز شنبه آخرین دیدار را برابر لبنان برگزار می کند.

کد مطلب 6883436

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