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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸

بسکتبال زیر ۱۸ سال غرب آسیا - اردن

عراق با ۶۷ اختلاف امتیاز مغلوب تیم بسکتبال جوانان ایران شد

عراق با ۶۷ اختلاف امتیاز مغلوب تیم بسکتبال جوانان ایران شد

تیم بسکتبال جوانان ایران دومین دیدار خود در رقابت های قهرمانی غرب آسیا را با پیروزی برابر عراق به پایان رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان غرب آسیا و انتخابی کاپ آسیا امروز (چهارشنبه ۱۷ تیر) در امان پیگیری شد.

در جریان این روز از رقابت ها، تیم بسکتبال جوانان ایران به مصاف عراق رفت و موفق شد این تیم را با ۶۷ اختلاف امتیاز و با نتیجه ۹۶ بر ۲۹ شکست دهد. جوانان بسکتبالیست ایران روز گذشته هم نخستین دیدار خود در این رقابت ها را با برتری برابر فلسطین تمام کرده بودند.

سومین دیدار تیم بسکتبال جوانان ایران در رقابت های قهرمانی غرب آسیا برابر سوریه برگزار می شود. این دیدار روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.

برنامه دیدارهای تیم بسکتبال جوانان ایران در غرب آسیا به این شرح است:

پنجشنبه ۱۸ تیر
* ایران – سوریه (ساعت ۱۴)

جمعه ۱۹ تیر
* ایران – اردن (ساعت ۲۰)

شنبه ۲۰ تیر
* ایران – لبنان (ساعت ۱۴)

کد مطلب 6882453

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