از مصلی تا زائرشهرها؛ پایداری خدمات آب شرب در آیین تشییع رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نیرو، علیرضا جزقاسمی در بازدید از موکب شرکت آب و فاضلاب استان تهران اظهار کرد: طی دو روز گذشته، تأمین آب شرب مورد نیاز مصلی، زائرشهرها و سایر محلهای اسکان و حضور زائران بهصورت پایدار انجام شد و در هیچیک از نقاط تحت پوشش، مشکلی در زمینه تأمین آب وجود نداشت.
وی افزود: هر نقطهای که برای تأمین آب مورد نیاز مراسم به شرکت آب و فاضلاب اعلام شد، در سریعترین زمان ممکن زیر پوشش قرار گرفت و خدمات آبرسانی با آمادگی کامل و بدون وقفه ارائه شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به برگزاری آیین تشییع رهبر انقلاب و خانواده ایشان در تهران گفت: برای امروز نیز تمامی تمهیدات لازم پیشبینی شده بود تا زائران و شرکتکنندگان در مراسم از نظر تأمین آب شرب با هیچگونه مشکلی مواجه نشوند و خدمات بهصورت مستمر ادامه یابد.
جزقاسمی همچنین با اشاره به فعالیت موکب شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: در کنار مأموریت اصلی شرکت در تأمین پایدار آب، برنامههای فرهنگی متنوعی نیز در این موکب اجرا شد و صنعت آب و فاضلاب علاوه بر انجام وظایف تخصصی خود، مسئولیتهای اجتماعی را نیز دنبال میکند و تلاش دارد با اجرای برنامههای فرهنگی، در تبیین و معرفی ابعاد شخصیتی رهبر انقلاب به زائران و مراجعهکنندگان نقشآفرینی کند.
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