«خیمه هنر» قم میزبان هنرمندان و زائران در ایام بدرقه پیکر رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، صدیقه مشایخی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات فعالیت این قرارگاه اظهار کرد: «خیمه هنر» به عنوان پایگاه تخصصی هنرمندان، سینماگران، اهالی تئاتر و اصحاب رسانه، از روز شنبه سیزدهم تیرماه فعالیت خود را در تالار فرهنگ و هنر میدان نواب آغاز کرده است. این مجموعه با هدف گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید و فراهمسازی فضایی برای حضور زائران و شهروندان، به اجرای برنامههای متنوع هنری میپردازد.
وی با تأکید بر اهمیت جایگاه هنر در انتقال پیامهای انقلاب اسلامی و روایت دلاوریها افزود: رکن اصلی برنامههای خیمه هنر را اجرای نمایشهای خیابانی، تئاترهای آیینی و تعزیه تشکیل میدهد.
وی عنوان کرد: در همین راستا، هنرمندان تئاتر قم با هدف روایت مفاهیم عمیق ایثار و مقاومت، سه اثر نمایشی شامل «زنگ پرواز»، «نقل ایننو» با محوریت دلاوریهای زنان ایرانزمین و شهدای بانوی کشور، و همچنین اثری در سوگ شهید خردسال «محمدطاها» که اخیراً در شهرک ولایت قم به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، برای مخاطبان اجرا میکنند. به منظور بهرهمندی حداکثری زائران و شهروندان از این آثار، هر گروه نمایشی به مدت سه شب بر روی صحنه خواهد رفت.
مشایخی در ادامه به تنوع برنامههای این قرارگاه اشاره کرد و گفت: علاوه بر اجراهای نمایشی که با تعامل گروههای تعزیه و فعالان هنرهای نمایشی استان همراه است، برنامههای جانبی دیگری شامل هنرهای تجسمی، خوشنویسی زنده، اجرای گروههای سرود، مداحی و شعرخوانی در حاشیه این رویداد تدارک دیده شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به در پیش بودن مراسم بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید در قم، برنامههای روزهای دوشنبه و سهشنبه، پانزدهم و شانزدهم تیرماه، با تغییر رویکرد به صورت ویژه به مراسم سوگواری، مرثیهخوانی و اجراهای آیینی اختصاص یافته است.
گفتنی است، قرارگاه مردمی هنرمندان و اصحاب رسانه «خیمه هنر» تا پنجشنبه ۱۸ تیرماه، هر شب پس از اقامه نماز مغرب و عشا در تالار فرهنگ و هنر قم، واقع در انتهای بلوار امام موسی صدر (خاکفرج)، میدان نواب، پذیرای هنرمندان، اصحاب رسانه، شهروندان و زائران خواهد بود.
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