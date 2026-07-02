میثم قدمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اجرای ۱۸ اقدام گسترده در حوزه راهداری و ایمنسازی محورهای مواصلاتی استان همزمان با آیین تشییع پیکر رهبر شهید ایران، افزود: تمامی ظرفیتهای انسانی، ماشینآلات و تجهیزات راهداری برای تأمین ایمنی و روانسازی تردد زائران و مسافران بهکار گرفته شده است.
وی با اشاره به آمادگی کامل راهداران استان اظهار کرد: در این طرح، ۱۳ کیلومتر لکهگیری، ۱۵ کیلومتر روکش آسفالت تقویتی، ۳۰ کیلومتر درزگیری، شستوشو و لایروبی ۱۲۰ دستگاه ابنیه فنی در محورهای مواصلاتی استان انجام شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان با تأکید بر اولویت ارتقای ایمنی مسیرها، ادامه داد: عملیات شانهسازی و اصلاح شیب شیروانی در محورهای استان نیز اجرا شده و ۱۶۰ تن آسفالت سرد برای لکهگیری نقاط آسیبدیده مصرف گردیده است.
قدمی از احداث ۱۵ پارکینگ موقت بهمنظور مدیریت توقف خودروها خبر داد و تصریح کرد: همچنین یکهزار و ۶۵۰ کیلومتر خط کشی در محورهای استان انجام شده است
وی افزود: نصب ۳۰۰ مترمربع تابلوهای اطلاعاتی و پیشآگاهی، نصب دو هزار و ۵۰۰ عدد تابلو و علائم اخطاری و انتظامی، جانمایی سه هزار و ۵۰۰ تجهیز ایمنی شامل بشکه، استوانه و گلمیخ، مرمت یکهزار و ۵۰۰ شاخه گاردریل و نصب پنج هزار شبرنگ پایه گارد ریل از دیگر اقدامات انجامشده برای افزایش ایمنی محورهای استان است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان با اشاره به آمادهباش کامل نیروهای راهداری تصریح کرد: حفاظت، تعمیر و نگهداری ۱۲۷ کیلومتر از سیستم روشنایی جادهها نیز صورت گرفته است.
قدمی یادآور شد: ۱۲ اکیپ گشت راهداری به همراه دو دستگاه جرثقیل در نقاط حساس و پرتردد مستقر میشوند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، خدمات لازم را در کوتاهترین زمان ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد: شناسایی گلوگاههای ترافیکی و اعمال محدودیتهای لازم در این نقاط نیز در دستور کار قرار گرفته و برای تقویت توان عملیاتی، ۱۲ دستگاه ماشینآلات سنگین و نیمهسنگین استیجاری به ناوگان راهداری استان افزوده شده است.
قدمی تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجامشده با هدف تأمین سفری ایمن، روان و بدون مشکل برای زائران و شرکتکنندگان در آیین تشییع صورت گرفته و راهداران استان تا پایان مراسم بهصورت شبانهروزی در آمادهباش کامل خواهند بود.
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