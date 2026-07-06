کاشان و آران و بیدگل فردا تعطیل شد

مهدی جمالینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی درخواستهای مکرر مردمی و مکاتبات فرمانداران شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل مبنی بر ضرورت تسهیل حضور اهالی این مناطق در مراسم تشییع رهبر شهید در قم، با تعطیلی رسمی این دو شهرستان در روز سهشنبه ۱۶ تیرماه موافقت کرد.
استاندار اصفهان با اشاره به جایگاه ویژه مردم شمال استان و همجواری این مناطق با استان قم، تصریح کرد: حضور پرشور و حماسی مردم در این آیین باشکوه، نشاندهنده بصیرت، وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی و پیوند عمیق آنها با آرمانهای شهداست.
جمالینژاد در ادامه با تأکید بر اهمیت مدیریت ترددها در این بازه زمانی، خاطرنشان کرد: با توجه به موقعیت استراتژیک این دو شهرستان در مسیر مواصلاتی به استان قم، تمامی نیروهای امدادی، خدماتی، اورژانس و مدیریت بحران در کاشان و آران و بیدگل به حالت آمادهباش کامل درآمدهاند تا خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان در این مراسم ملی به بهترین نحو انجام پذیرد.
وی ادامه داد: این تعطیلی شامل تمامی دستگاههای اجرایی، بانکها و مراکز آموزشی در شهرستانهای مذکور خواهد بود.
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