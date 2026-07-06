https://mehrnews.com/x3cvR9 ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶ کد مطلب 6880881 استانها همدان استانها همدان ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶ همدان در سوگ رهبر شهید امت همدان-مراسم عزاداری در همدان همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید در تهران در امامزاده عبدالله(ع) برگزار شد. دریافت 51 MB کد مطلب 6880881 کپی شد مطالب مرتبط احداث ۱۵ کیلومتر شبکه جدید برق در مسیرهای تشییع و اطراف حرم مطهر رضوی بسیج تمامی ظرفیتهای همدان برای خدمت به زائران تشییع «رهبر شهید» میزبانی هوشمند سمنان از زائران رهبر شهید؛ ۱۵۰هزار ظرفیت در انتظار مردم برچسبها همدان رهبر شهید تشییع رهبر شهید انقلاب
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