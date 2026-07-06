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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

همدان در سوگ رهبر شهید امت

همدان در سوگ رهبر شهید امت

همدان-مراسم عزاداری در همدان همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید در تهران در امامزاده عبدالله(ع) برگزار شد.

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کد مطلب 6880881

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