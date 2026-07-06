میزبانی هوشمند سمنان از زائران رهبر شهید؛ ۱۵۰هزار ظرفیت در انتظار مردم

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در بازدید از اماکن اسکان سوگواران رهبر شهید انقلاب در سمنان اعلام کرد: طبق هماهنگی های صورت گرفته ظرفیت اسکان روزانه حدود ۱۵۰ هزار نفر در استان فراهم شده است.

وی با بیان اینکه در کنار مراکز اسکان، فضاهای عمومی، بوستان‌ها، پارک‌ها و تفرجگاه‌های شهری نیز در شرایط افزایش حجم زائران قابل بهره‌برداری خواهند بود، افزود: در تمامی شهرستان‌های استان، مواکب پذیرایی، پایگاه‌های راهنمای زائر و مراکز اسکان موقت پیش‌بینی و فعال شده‌اند تا خدمات مورد نیاز مسافران با سرعت و نظم مناسب ارائه شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به راه‌اندازی سامانه راهنمای زائر گفت: به محض ورود زائران از مبادی شرقی، غربی و شمالی استان، پیامکی حاوی اطلاعات مورد نیاز برای آنان ارسال می‌شود که شامل معرفی مراکز اسکان، اپلیکیشن خدمات‌رسانی (ماهمه) و شماره تماس راهنمایی و پشتیبانی است.

شریفی با ارائه آخرین آمار اسکان خاطرنشان کرد: تا ظهر دوشنبه ۱۵ تیرماه، قریب به ۲۵۰ خانوار، شامل یک‌هزار و ۳۰۰ نفر در مراکز اسکان موقت استان پذیرش شده‌اند و با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم تردد زائران از عصر امروز و روز آینده، آمادگی کامل برای میزبانی از تعداد بیشتری از هم‌وطنان فراهم شده است.