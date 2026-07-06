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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

احداث ۱۵ کیلومتر شبکه جدید برق در مسیرهای تشییع و اطراف حرم مطهر رضوی

احداث ۱۵ کیلومتر شبکه جدید برق در مسیرهای تشییع و اطراف حرم مطهر رضوی

مشهد- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد از احداث ۱۵ کیلومتر شبکه جدید برق در مسیرهای تشییع و اطراف حرم مطهر رضوی برای ایام مراسم تشییع پیکر قائد امت خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرضا رجبی اظهار کرد: به محض اعلام قطعی مسیرها توسط ستاد تشییع، گروه‌های عملیاتی تجهیز و اعزام شدند. در این راستا، حدود ۱۵ کیلومتر شبکه جدید برق در مسیرهای تشییع و اطراف حرم مطهر احداث شده که به صورت دو منظوره بوده و در آینده نیز برای پایداری شبکه شهر استفاده خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد در خصوص اجرای طرح جامع «تامین انرژی مراسم» بیان کرد: این طرح همزمان با آماده‌سازی مشهد مقدس برای برگزاری مراسم عظیم تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید با بسیج تمامی امکانات استانی و ملی انجام می‌شود. در این طرح با احداث ۱۵ کیلومتر شبکه جدید و استقرار ۳۵۰ نیروی عملیاتی، برق‌رسانی پایدار و ایمن به مسیرهای تشییع و موکب‌های خدمت‌رسان تضمین شده است.

وی با بیان اینکه تامین برق مطمئن، پایدار و ایمن در ایام برگزاری مراسم‌های بزرگ ملی و مذهبی همواره حیاتی‌ترین بخش زیرساخت شهری است، عنوان کرد: در این راستا، شرکت توزیع نیروی برق مشهد با برنامه‌ریزی دقیق و بسیج تمامی امکانات لجستیکی و انسانی به استقبال این مراسم رفته است.

رجبی افزود: به محض اعلام قطعی مسیرها توسط ستاد تشییع، گروه‌های عملیاتی تجهیز و اعزام شدند. در این راستا، حدود ۱۵ کیلومتر شبکه جدید برق در مسیرهای تشییع و اطراف حرم مطهر احداث شده که به صورت دو منظوره بوده و در آینده نیز برای پایداری شبکه شهر استفاده خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد ادامه داد: به منظور مدیریت یکپارچه، تیم‌های عملیاتی در مسیرهای برگزاری مراسم بر اساس استانداردهای جهانی تشکیل شده و ۸ گروه عملیاتی ویژه در شریان‌های اصلی مستقر شده‌اند. همچنین تیم‌های فرماندهی میدانی به دو بخش تفکیک شده‌اند، فرماندهی غرب و شرق استقرار یافته و ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در آماده‌باش صددرصدی است.

وی با اشاره به برق‌رسانی سریع به دستگاه‌های خدمت‌رسان (آب، خدمات امدادی و سیستم‌های صوتی) و اهمیت ایمنی مواکب تصریح کرد: تجهیزات لازم از جمله کنتورها و تابلوهای کنترل استاندارد پیش‌بینی شده است. از بانیان مواکب تقاضا داریم درخواست‌های خود را صرفاً از طریق امور مواکب در فرمانداری شهرستان مشهد ثبت کنند.

رجبی بیان کرد: بر اساس دستور معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادستانی، هرگونه انشعاب غیرمجاز به دلیل حفظ ایمنی و جان شهروندان فوراً جمع‌آوری خواهد شد. کارشناسان ایمنی در روزهای گذشته کل مسیر را بازدید کرده و در حال رفع نواقص احتمالی هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد گفت: با هماهنگی شرکت برق منطقه‌ای خراسان، پرسنل عملیاتی در تمامی پست‌های فوق‌ توزیع شهر مستقر شده‌اند. سه محل در نزدیکی خیابان امام رضا(ع) به همراه خودروهای سبک و سنگین عملیاتی به تیم‌های توزیع اختصاص یافته و دیزل‌ژنراتورهای اضطراری ثابت و سیار آماده‌سازی شده‌اند. انبارهای شرکت نیز با تجهیزات ضروری شارژ شده و تمامی بالابرهای نت و جرثقیل‌های پیمانکاران در میدان حضور دارند.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۳۵۰ نفر نیروی عملیاتی در حالت آماده‌باش هستند. شرکت توانیر ستاد ویژه‌ای تشکیل داده و تجهیزات مورد نیاز از سایر استان‌ها به مشهد ارسال شده است. از عزاداران و شهروندان درخواست داریم با مدیریت مصرف برق، خادمان خود را در تامین انرژی پایدار این مراسم یاری کنند.

کد مطلب 6880845

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