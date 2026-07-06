ذخایر آرد مازندران پاسخگوی نیاز بازار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از مراکز ذخیره‌سازی، شرکت حمل و توزیع آرد و تعدادی از نانوایی‌های شهرستان‌های غرب استان اظهار کرد: همزمان با افزایش سفرهای تعطیلات، تمامی بخش‌های زنجیره تأمین گندم، آرد و نان استان در آماده‌باش کامل قرار دارند و روند تأمین و توزیع بدون وقفه در حال انجام است.

وی با بیان اینکه نظارت‌های میدانی بر فرآیند ذخیره‌سازی، حمل و توزیع آرد تشدید شده است، افزود: وضعیت ذخایر، عملکرد شرکت‌های حمل و روند فعالیت نانوایی‌ها به‌طور مستمر پایش می‌شود تا خدمات‌رسانی به مردم و مسافران بدون اختلال ادامه یابد.

جعفری با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچ مشکلی در تأمین آرد مورد نیاز استان وجود ندارد، تصریح کرد: ذخایر آرد در سطح مطلوب قرار دارد و توزیع بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده انجام می‌شود تا نانوایی‌ها بتوانند پاسخگوی نیاز شهروندان و مسافران باشند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران ادامه داد: کارخانه‌های آرد، شرکت‌های حمل‌ونقل، مراکز ذخیره‌سازی، مباشران توزیع و واحدهای نانوایی در روزهای تعطیل نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهند و روند خدمت‌رسانی از سوی این اداره‌کل به‌صورت شبانه‌روزی رصد می‌شود.

وی با اشاره به افزایش ورود مسافران به مازندران در ایام تعطیلات، خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های لازم برای حفظ پایداری شبکه تأمین آرد و نان پیش‌بینی شده و در صورت افزایش تقاضا، امکانات پشتیبان نیز به سرعت وارد چرخه خدمت‌رسانی خواهد شد.

جعفری هدف از تداوم بازدیدهای میدانی را حفظ ثبات بازار و دسترسی آسان مردم به نان عنوان کرد و گفت: نظارت بر انبارهای ذخیره، ناوگان حمل آرد و نانوایی‌ها در تمامی شهرستان‌های استان ادامه خواهد داشت تا کوچک‌ترین وقفه‌ای در تأمین این کالای اساسی ایجاد نشود.

وی در پایان از همکاری فعالان زنجیره تأمین گندم، آرد و نان استان قدردانی کرد و افزود: همراهی و تلاش مستمر تمامی عوامل این حوزه، نقش مهمی در پایداری امنیت غذایی و استمرار خدمات‌رسانی به مردم و مسافران دارد.