به گزارش خبرگزاری مهر، علی میرزایی اظهار کرد: با توجه به برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید در شهر قم و به‌منظور تسهیل حضور و مشارکت گسترده مردم استان مرکزی در این مراسم بزرگ، و همچنین پیش‌بینی تردد بالای زائران در محورهای مواصلاتی، استاندار مرکزی دستور تعطیلی تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها و مؤسسات دولتی را برای روز سه‌شنبه صادر کرد.

میرزایی تأکید کرد: با وجود تعطیلی، خدمات ضروری و عمومی بدون وقفه ادامه خواهد یافت و واحدهای کشیک دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، مراکز امدادی، درمانی، خدمات‌رسان و واحدهای امنیتی و انتظامی طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه می‌دهند تا از بروز هرگونه اختلال در خدمت‌رسانی به مردم جلوگیری شود.