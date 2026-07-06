  1. استانها
  2. مرکزی
۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶

ادارات و بانک‌های استان مرکزی روز سه‌شنبه تعطیل است

ادارات و بانک‌های استان مرکزی روز سه‌شنبه تعطیل است

اراک- معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار مرکزی گفت: تمامی ادارات، بانک‌ها و مؤسسات دولتی این استان فردا سه‌شنبه تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی میرزایی اظهار کرد: با توجه به برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید در شهر قم و به‌منظور تسهیل حضور و مشارکت گسترده مردم استان مرکزی در این مراسم بزرگ، و همچنین پیش‌بینی تردد بالای زائران در محورهای مواصلاتی، استاندار مرکزی دستور تعطیلی تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها و مؤسسات دولتی را برای روز سه‌شنبه صادر کرد.

میرزایی تأکید کرد: با وجود تعطیلی، خدمات ضروری و عمومی بدون وقفه ادامه خواهد یافت و واحدهای کشیک دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، مراکز امدادی، درمانی، خدمات‌رسان و واحدهای امنیتی و انتظامی طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه می‌دهند تا از بروز هرگونه اختلال در خدمت‌رسانی به مردم جلوگیری شود.

کد مطلب 6880913

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها