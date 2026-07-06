سواحل بوشهر تا پایان هفته مواج است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، طی امروز (دوشنبه) و فردا با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی، دریا بویژه در مناطق جنوبی و فراساحل شمالی و مرکزی استان طی ساعاتی تا حدودی مواج و متلاطم خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین از روز چهارشنبه تا پایان هفته به سبب وزش بادهای نسبتا شدید شمال غربی، سواحل و فراساحل استان به‌تناوب مواج پیش‌بینی می‌شوند.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد، در برخی مناطق احتمال گردوخاک و در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، در فراساحل شمالی و مرکزی در برخی ساعات ۱۶ تا ۴۴ کیلومتردرساعت، در مناطق جنوبی بر روی دریا طی ساعاتی ۱۶ تا ۴۴ گاهی ۵۰ کیلومتردرساعت پیش بینی می شود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی متر، در فراساحل شمالی و مرکزی طی ساعاتی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی متر، در نواحی جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی متر خواهد بود.