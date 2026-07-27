خلیج فارس تا سه شنبه مواج است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای هواشناسی نشان می دهد که با تداوم وزش باد نسبتاً شدید شمال غربی روی دریا تا روز سه شنبه (بهویژه در فراساحل شمالی و مرکزی استان)، در برخی ساعات خلیج فارس مواج خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین در ساعاتی از وقت امروز، با رشد ابر در برخی نقاط (غالباً در ارتفاعات شرقی و مناطق جنوبی استان)، احتمال وقوع نایایداریهای موقت جوی بهصورت وزش تندباد لحظهای همراه با گردوخاک، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیشبینی میشود.
وی گفت: آسمان استان بوشهر صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر، در برخی نقاط شرقی و جنوبی با احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی و فردا در مناطق شمالی و مرکزی با احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقهای خواهد بود.
وی تصریح کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی گاهی جنوب غربی تا جنوب شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۴۲ کیلومتردرساعت، سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی ۱۶ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتردرساعت پیش بینی می شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر، سواحل جنوبی ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و فراساحل ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتیمتر خواهد بود.
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