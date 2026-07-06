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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۴

اعلام محل اسکان و مسیرهای تردد زائران مراسم بدرقه رهبر شهید در جمکران

اعلام محل اسکان و مسیرهای تردد زائران مراسم بدرقه رهبر شهید در جمکران

قم- مسجد مقدس جمکران با صدور اطلاعیه‌ای، جزئیات محل اسکان زائران، مسیرهای ورود و خروج و محل اقامه نماز در مراسم تاریخی بدرقه و تشییع رهبر شهید را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسجد مقدس جمکران برای تسهیل حضور زائران در مراسم تاریخی اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید، جزئیات مربوط به اسکان، تردد و محل برگزاری نماز را اعلام کرد.

به منظور برقراری نظم و ارائه خدمات مطلوب در مراسم تشییع و بدرقه، شبستان‌های امام حسن عسکری (ع) و کاظمین برای اسکان زائران خواهر و شبستان‌های کربلا و بقیع برای اسکان زائران برادر در نظر گرفته شده است.

مسیرهای ورود و خروج زائران نیز به تفکیک اعلام شده است که بر این اساس، ورود و خروج زائران خواهر فقط از درب شماره یک انجام خواهد شد و زائران برادر نیز تنها از درب‌های شماره دو و شش امکان تردد خواهند داشت.

مسجد مقدس جمکران همچنین در خصوص محل اقامه نماز اعلام کرد: مسجد مقام تا اطلاع ثانوی تعطیل است و نمازهای جماعت در شبستان بقیع برگزار می‌شود و در صورت تکمیل ظرفیت، نماز جماعت در شبستان امام حسن عسکری (ع) اقامه خواهد شد.

نماز بدرقه رهبر شهید در صحن جامع مهدوی برگزار می‌شود و زائران برای حضور منظم در این مراسم، لازم است مطابق مسیرهای تعیین‌شده و ضوابط اعلامی اقدام کنند.

کد مطلب 6880972

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