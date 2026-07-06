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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۳

ادارات و بانک‌های استان سمنان تعطیل شد

ادارات و بانک‌های استان سمنان تعطیل شد

سمنان- معاون استاندار سمنان گفت: به‌منظور تسهیل حضور مردم در آیین بدرقه آقای شهید ایران، سه‌شنبه و چهارشنبه ادارات و بانک‌های استان تعطیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبداله‌زاده عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل استانداری اعلام کرد: با توجه به برگزاری آیین بدرقه و وداع با رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای (ره) در شهر قم و مشهد به منظور فراهم آوردن تسهیلات لازم برای حضور پرشور مردم شریف استان سمنان در این مراسم و همچنین با توجه به گستردگی تردد زائران از محورهای مواصلاتی استان در روزهای آتی بین شهرهای قم و مشهد تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها و مؤسسات دولتی استان در روزهای سه‌شنبه ۱۶ و چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ تعطیل خواهند بود.

وی افزود: خدمات ضروری و عمومی بدون وقفه ادامه داشته و واحدهای کشیک دستگاه‌های اجرایی و بانک ها، مراکز امدادی، درمانی، امنیتی و انتظامی و واحدهای عملیاتی خدمات‌رسان از این تعطیلی مستثنی بوده و طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

کد مطلب 6881012

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