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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۹

تعطیلی دیالی به مناسبت تشییع رهبر شهید ایران در عراق

تعطیلی دیالی به مناسبت تشییع رهبر شهید ایران در عراق

استان دیالی عراق به مناسب تشییع پیکر رهبر شهید ایران در عراق، تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، استان دیالی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری تعطیل شد.

دفتر استانداری دیالی در بیانیه‌ای اعلام کرد که عدنان محمد عباس الشمری استاندار دیالی دستور داد که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مصادف ۸ و ۹ ژوئیه برای حضور مردم این استان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران تعطیل اعلام شود.

مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی که قرار است روز چهارشنبه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و زائرانی از کشورهای اسلامی برگزار شود، در زمره بزرگترین رویدادهای جمعی سال جاری در عراق ارزیابی می‌شود.

وزارت حمل‌ونقل عراق نیز اعلام کرد که صدها دستگاه اتوبوس و چندین قطار برای تسهیل انتقال مشارکت‌کنندگان از بغداد و استان‌های جنوبی به نجف و کربلا اختصاص یافته است.

این در حالی است که نجف، بابل، ذی‌قار، بصره، واسط و میسان روز چهارشنبه را تعطیل رسمی اعلام کردند تا زمینه مشارکت حداکثری مردم در این مراسم فراهم شود.

کد مطلب 6881057

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