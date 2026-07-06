بازدید رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از مواکب بنیاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد موسوی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور در برخی مواکب بنیاد شهید برای ارائه خدمات به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید، از روند خدمات‌رسانی بازدید کرد.

معاون رئیس جمهور از موکب بنیاد شهید و امور ایثارگران اداره کل شهرستان های استان تهران واقع در خیابان طالقانی، موکب اداره کل تهران بزرگ واقع در خیابان هفت تیر و موکب مرکز توانبخشی ایثار واقع در خیابان مفتح بازدید کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن گفتگو با کارکنان و عوامل اجرایی از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان در خدمت به زائران مراسم رهبر شهید قدردانی کرد و بر ضرورت ارائه خدمات شایسته به مردم تأکید کرد.

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین با حضور در بخش درمانی مرکز توانبخشی ایثار، در جریان روند ارائه خدمات پزشکی، امدادی و اورژانسی قرار گرفت و اظهار داشت: خدمت به مردم و زائران در این مراسم، ادامه مسیر ایثار و فداکاری و تجلی همبستگی ملی است و همه دستگاه‌ها با تمام توان برای خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در میدان حضور دارند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: حضور باشکوه مردم در این مراسم، افتخاری ماندگار در تاریخ ایران اسلامی و جلوه‌ای از وحدت، وفاداری و قدرشناسی ملت عزیز ایران است. این حضور وصف ناپذیر، برگ زرینی در تاریخ افتخارات ملت ایران و نمادی از انسجام و همدلی ملی است که همیشه در حافظه تاریخی ما خواهد ماند.