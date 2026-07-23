به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد موسوی با حضور در منزل خانواده شهید حسین شهسواری و شهید فرشید قریشی جلابی از شهدای جنگ تحمیلی با آنان دیدار و گفتوگو کرد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این دیدارها ضمن ابلاغ سلام و پیام رئیسجمهور به خانوادههای معظم شهدا، گفت: ما خدمت شما آمدیم تا از طرف رئیسجمهور پزشکیان سلام و پیام ایشان را به شما برسانیم.
وی ادامه داد: عکس شهدای شما نماد مبارزه و مقاومت است. میناب تاریخ آینده ایران را رقم میزند. جامعه امروز و آیندگان ما هر چه دارند از شهدا و ایثارگران است.
موسوی با اشاره به مظلومیت شهدای ناو دنا، تصریح کرد: ملت ایران هرگز شهادت مظلومانه فرزندان رشید خود را فراموش نخواهد کرد.
وی افزود: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و مستندسازی و ثبت منش و سلوک این بزرگمردان بهترین راه پاسداشت یاد و راه این شهیدان والامقام است.
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