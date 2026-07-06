پیکر مطهر رهبر شهید برای آیین تشییع به قم منتقل شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی پس از پایان مراسم تشییع در تهران، دقایقی قبل وارد شهر مقدس قم شد تا این شهر خود را برای برگزاری آیین اقامه نماز و تشییع پیکر مطهر آن شهید والامقام آماده کند.



بر اساس اطلاعات دریافتی، انتقال پیکر مطهر به قم پس از اتمام مراسم تهران انجام شد و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ادامه مراسم از صبح فردا در این شهر آغاز خواهد شد.



قرار است آیین اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی صبح فردا در صحن مسجد مقدس جمکران برگزار شود و پس از آن مراسم تشییع در مسیر تعیین‌شده انجام گیرد.



بر اسای برنامه‌ریزی انجام‌شده اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی با امامت آیت‌الله عبدالله جوادی آملی از مراجع عظام تقلید در صحن مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد.



پس از پایان آیین نماز، پیکر مطهر برای تشییع مردمی از مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه بدرقه خواهد شد.

