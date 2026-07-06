صیانت از ۳۷۸ هزار هکتار مزارع گندم و جو در کردستان

سعدی نقشبندی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای گسترده عملیات مبارزه شیمیایی با علفهای هرز در مزارع گندم و جو استان خبر داد و گفت: در سال زراعی جاری بیش از ۳۷۸ هزار هکتار از اراضی زیر کشت این محصولات تحت پوشش عملیات کنترل علفهای هرز قرار گرفت؛ اقدامی که با برنامهریزی دقیق، حضور مستمر کارشناسان در عرصه و مدیریت شرایط اقلیمی، نقش مؤثری در حفظ تولید، کاهش خسارت و ارتقای امنیت غذایی ایفا کرده است.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت عوامل خسارتزای زنده در افزایش بهرهوری بخش کشاورزی اظهار کرد: علفهای هرز از مهمترین عوامل کاهش عملکرد مزارع گندم هستند و در صورت نبود کنترل اصولی، با رقابت بر سر جذب آب، مواد غذایی و نور، میتوانند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از عملکرد محصول را کاهش دهند.
وی افزود: توسعه بانک بذر علفهای هرز برای سالهای آینده، افزایش ریزش محصول هنگام برداشت و کاهش کیفیت و قیمت گندم در مراکز خرید از دیگر پیامدهای عدم کنترل این عامل خسارتزا است؛ از این رو برنامه مبارزه شیمیایی با هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی و مشارکت کشاورزان در دستور کار قرار گرفت.
اجرای عملیات در ۳۷۸ هزار هکتار از مزارع
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با بیان اینکه در سال زراعی جاری شبکههای مراقبت و پایش در سطح استان فعال شدند، گفت: با همکاری فرمانداران، دهیاران، کارشناسان و کشاورزان پیشرو، عملیات مبارزه شیمیایی در ۳۷۰ هزار هکتار از مزارع گندم و بیش از هشت هزار هکتار از مزارع جو با موفقیت اجرا شد.
نقشبندی ادامه داد: از مجموع عملیات انجامشده در مزارع گندم، ۳۶۰ هزار هکتار به مبارزه با علفهای هرز پهنبرگ و هفت هزار هکتار به کنترل علفهای هرز باریکبرگ اختصاص یافت.
وی اضافه کرد: همچنین در مزارع نخود نیز سه هزار هکتار مبارزه شیمیایی و ۲۵ هزار هکتار وجین مکانیکی انجام شد.
مدیریت شرایط اقلیمی و زمانبندی دقیق سمپاشی
وی با اشاره به شرایط خاص آبوهوایی سال جاری اظهار کرد: بهترین زمان برای انجام سمپاشی، مرحله دو تا چهار برگی علفهای هرز و دمای بالاتر از ۱۵ درجه سانتیگراد است، اما بارندگیهای مداوم از اسفندماه تا اردیبهشت، اجرای عملیات را با چالش مواجه کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان افزود: کارشناسان حفظ نباتات با برقراری ارتباط مستمر با مراکز هواشناسی شهرستانها، زمانهای مناسب سمپاشی را در فاصله میان بارندگیها شناسایی و به کشاورزان اطلاعرسانی کردند تا عملیات در زمان طلایی و با بیشترین اثربخشی انجام شود.
وی همچنین از رصد مستمر داروخانههای گیاهپزشکی و تأمین بهموقع سموم مورد نیاز خبر داد و گفت: خوشبختانه در طول اجرای این طرح هیچگونه کمبودی در زمینه تأمین سموم مورد نیاز کشاورزان در استان وجود نداشت.
آموزش میدانی و نظارت مستمر کارشناسان
نقشبندی با تأکید بر نقش آموزش در افزایش موفقیت برنامههای حفظ نباتات اظهار داشت: کارشناسان این حوزه حتی در روزهای تعطیل و شیفتهای عصر نیز در مزارع حضور یافتند و ضمن ارائه آموزشهای عملی، نسبت به کالیبراسیون دستگاههای سمپاش اقدام کردند.
وی افزود: در همین راستا بیش از ۶۰ هزار پیامک آموزشی و ترویجی برای گندمکاران استان ارسال شد، ۶ جلسه قرارگاه مدیریت علفهای هرز برگزار و برنامههای آموزشی تخصصی نیز از طریق سیمای استانی برای بهرهبرداران پخش شد.
سلامت گندم تولیدی کردستان تأیید شد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با اشاره به اهمیت سلامت محصولات کشاورزی گفت: اولویت اصلی این سازمان، آموزش علمی و کاربردی کشاورزان در زمینه مصرف صحیح سموم، رعایت دوز توصیهشده و اصول ایمنی است.
وی خاطرنشان کرد: هر ساله با همکاری دانشگاه علوم پزشکی از مزارع استان نمونهبرداری انجام میشود و نتایج آزمایشهای مربوط به باقیمانده سموم، نیترات و فلزات سنگین نشان میدهد که گندم تولیدی استان کردستان از سلامت کامل برخوردار بوده و مطابق استانداردهای تعیینشده تولید میشود.
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