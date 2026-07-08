۴۳ هزار تن گندم در آذربایجان غربی از زارعان خریداری شد

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر از خرید تضمینی گندم در استان خبر داد و اعلام کرد: همزمان با خرید ۴۳ هزار تن گندم در روزهای نخست برداشت این محصول در استان ، «طرح ملی اعتبار خرید» با هدف هوشمندسازی زنجیره تأمین نهاده‌های کشاورزی در استان اجرا می شود.

وی اظهار کرد: در سال زراعی جاری با اتکا به آخرین یافته های تحقیقاتی و مدیریت بهینه مزارع، پیش‌بینی می‌شود با برداشت حدود ۹۰۰ هزار تن گندم از سطح ۴۰۶ هزار هکتار از مزارع زیر کشت این محصول در استان، آذربایجان‌غربی همچون گذشته نقشی کلیدی در سبد امنیت غذایی کشور ایفا کند.

اصغری افزود: فرآیند خرید تضمینی محصول در قالب ۷۲ مرکز خرید تخصصی در سطح استان سازماندهی شده است تا فرآیند دریافت محصول از کشاورزان با حداکثر بهره‌وری و سرعت انجام پذیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی ضمن اشاره به اهتمام ویژه برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شده، اولویت اصلی ما کوتاه‌کردن چرخه پرداخت وجوه است تا تولیدکنندگان دغدغه‌ای جز تولید باکیفیت نداشته باشند.

تحول در نظام تامین نهاده‌ها با طرح هوشمند اعتباری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با تشریح جزئیات طرح حمایتی خرید اعتباری افزود: در این مدل نوین که با مشارکت بانک کشاورزی عملیاتی شده، کشاورزان می‌توانند از اعتبار خرید تا سقف ۳۰ درصد ارزش گندم تحویلی بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک برخوردار شوند و این اعتبار خرید به منزله قیمت نهایی گندم تحویلی نیست.

در این سازوکار، کشاورز نه تنها به نقدینگی دسترسی می‌یابد، بلکه می‌تواند اقلام ضروری و نهاده‌های مورد نیاز خود را از شبکه فروشگاه‌های طرف قرارداد (گرین‌پی) به صورت اعتباری تأمین کند که این اقدام، گامی موثر در جهت تثبیت تولید پایدار و کاهش دغدغه‌های اقتصادی جامعه کشاورزی استان است.