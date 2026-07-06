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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۰

غرق شدن ۲ نفر در دریای بابلسر

غرق شدن ۲ نفر در دریای بابلسر

بابلسر- غرق‌شدن پنج نفر در ساحل شهرک علی‌آباد میر بابلسر با نجات سه نفر و جان باختن یک برادر و مفقود شدن برادر دیگر همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع حادثه غرق‌شدگی در ساحل شهرک علی‌آباد میر بابلسر، پنج نفر دچار حادثه شدند که با اقدام به‌موقع ناجیان غریق، سه نفر از آنان نجات یافتند.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، حادثه‌دیدگان شامل سه زن و دو مرد بودند که هر سه زن از مرگ نجات پیدا کردند، اما دو برادر ۲۷ و ۲۹ ساله اهل بابلسر در دریا غرق شدند.

در این حادثه، پیکر یکی از دو برادر از آب خارج شده و عملیات جست‌وجوی نیروهای امدادی و ناجیان غریق برای یافتن برادر دیگر همچنان ادامه دارد.

گزارش‌ها حاکی است تمامی افراد حادثه‌دیده از اهالی بابلسر هستند.

کد مطلب 6881131

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