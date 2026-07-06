استانداری آذربایجان شرقی: فعالیت ادارات استان فردا طبق روال عادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری آذربایجان شرقی آمده است:
نظر به سوالات مطروحه از سوی برخی از همکاران وکارمندان دستگاههای اجرایی، به اطلاع می رساند اگر برخی استان ها اعلام تعطیلی کرده اند بخاطر شرایط استقرار آن استان ها جهت تسهیل مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در استانهای قم، نجف اشرف، کربلا و مشهد مقدس هست که استان آذربایجان شرقی و اکثر استان ها خارج از این شرایط می باشد.
قاعدتا همهی ملت ایران عزادار و داغدار قائد شهید امت هستند و باور ما این است که یکی از تاکیدات حضرت آقا کار و تلاش برای رسیدن به قله ترقی و تعالی ایران عزیز است. بنابراین امیدوارم کارکنان دستگاههای اجرایی با تلاش مضاعف بسترساز آرمانهای بلند آن امام عزیز سفر کرده باشند.
پس انشاءالله فردا همه کارکنان دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی مطابق روال عادی در محل کار حضور یافته و نسبت به ارائه خدمت به مردم عزیز خواهند پرداخت.
در پایان ضمن آرزوی سفر بیخطر برای همکاران عزیزی که جهت بدرقه قائد شهید امت به تهران عزیمت کردهاند، با نظر مدیران دستگاههای اجرایی از تسهیلات قانونی بهره مند خواهند شد.
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