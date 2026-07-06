شناسایی ۱۴ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد بوستانافروز شامگاه دوشنبه در گفتوگو با رسانهها از شناسایی ۱۴ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی لرستان خبر داد.
وی با تأکید بر برخورد قاطع با تخلفات اراضی کشاورزی باغات، عنوان کرد: عملیات نظارتی و اجرایی یگان با تمام توان و بدون وقفه در سراسر استان حتی در ایام تعطیلات ادامه دارد.
فرمانده یگان حفاظت از اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با هشدار به متخلفان تغییر کاربری اراضی غیرمجاز، افزود: تغییر کاربری غیرمجاز، نهتنها به امنیت غذایی استان لطمه میزند، بلکه باعث تخریب اکوسیستم و پیشروی بیرویه ساختوسازهای غیرقانونی در مناطق حساس میشود. ما در این راستا، علاوه بر شناسایی، اقدامات قانونی لازم را از طریق مراجع قضایی پیگیری میکنیم تا متخلفان با تبعات قانونی خود روبرو شوند.
سرهنگ بوستانافروز با اشاره به استفاده از تکنولوژیهای نوین در شناسایی، تصریح کرد: امروزه ما تنها به بازرسیهای سنتی متکی نیستیم؛ بلکه با بهرهگیری از پایشهای ماهوارهای و نظارتهای هوشمند، کوچکترین تغییر در بافت اراضی را رصد میکنیم. متخلفان باید بدانند که از دید یگان پنهان نخواهند ماند.
وی با هشدار جدی به افراد و گروههایی که به دنبال بهرهبرداری غیرقانونی از اراضی هستند، تأکید کرد: قانون، راه عبور از اراضی کشاورزی را بسته است. روند برخورد با متخلفان از مرحله شناسایی به مرحله تخریب و بازپسگیری اراضی در دستور کار قرار گرفته و این عملیات با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.
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