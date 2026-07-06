به گزارش خبرنگار مهر در روزهایی که قلب تپنده تهران میزبان میلیونها نفر برای وداع با رهبر شهید انقلاب بود، استان البرز تنها یک محور مواصلاتی نبود؛ بلکه به زنجیرهای از موکبها و ایستگاههای محبت تبدیل شد تا زائرانی که با قلبی شکسته عازم تهران و از تهران بازمیگشتند، در هر کیلومتر از مسیر، گرمای پذیرایی و دستان مهربان خادمان را حس کنند.
۲۵ هزار نیروی متعهد، در کنار هزاران خیرخواه، در این ایام، روایتگرِ پیوند ناگسستنی میان مردم بودند؛ روایتی که در آن، هر پرس غذا و هر قطعه هندوانه، نمادی از میزبانی در راه خدا بود.
مدیریت استراتژیک؛ وقتی ارادهها به خدمت تبدیل میشوند
مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، این حجم از بسیج عمومی را حاصل «طبق اخلاص» و همافزایی دستگاهها میداند. در این عملیات عظیم، قریب به ۲۵ هزار نیروی عملیاتی چهار شب و روز را به دوری از خواب گذراندند تا هیچ زائری در مسیر بازگشت، احساس تنهایی نکند.
اعزام ۷۰۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال همشهریان از نقاط مختلف استان به تهران، تنها بخشی از این برنامه بود. اما نگاه این مدیریت، فراتر از یک مراسم بود؛ استاندار البرز تأکید کرد که این کانونهای خدماتی، تا پایان ماه صفر و ایام اربعین حسینی، همچنان با همان شور ، پذیرای زوار خواهند بود.
نگهبانان مسیر؛ نظم در خدمت آرامش
در حالی که ترافیک بازگشت از تهران به سمت قزوین و استانهای شمالی، فشار زیادی بر شریانهای مواصلاتی وارد میکرد، پلیس راه استان البرز به «سد محکمی در برابر هرگونه ترافیکی» تبدیل شد. سرهنگ کرمی، رئیس پلیس راه، از استقرار بیش از ۱۰۰ تیم گشتی محسوس و نامحسوس خبر داد. او تأکید کرد که با تعامل صددرصدی ارگانها، حتی در اوج بار ترافیکی در محدوده کلانشهر کرج و پل کردان، هیچ گره ترافیکی یا تصادف زنجیرهای رخ نداد.
مدیریت هوشمندانه ترددها و محدودیتهای موقت برای وسایل نقلیه سنگین، راه را برای اشکریزانِ راه رهبر، هموار کرد تا در آرامش به خانههایشان بازگردند.
موکبها؛ بهشتهای کوچک در دل اتوبان
درموکب ترمینال شهید کلانتری با مسئولیت علی منافی اعداد گویای عظمت خدمت بود: توزیع ۳۰ هزار پرس غذا در یک روز، ۸ هزار پرس صبحانه برای روز بعد و پخش ۳۰ تن هندوانه؛ در کنار این پذیراییها، خدمات پزشکی هلال احمر و غرفههای فرهنگی، آرامش را به زائران بازمیگرداند.
در محور چندار، موکب «عاشقان ولایت» با مسئولیت حسن کوه فلاح ، بخشدار چندار به پناهگاهی برای اسکان موقت تبدیل شد.
اینجا جایی بود که ۲۰ هزار بطری آب و شربت و ۲۰ تن هندوانه، عطش زائران را مینشاند. اما نکته تکبرگی این موکب، تبدیل شدن به یک مرکز امداد رایگان خودرو بود؛ جایی که تعمیرکاران با قلبی عاشق، گره از مشکلات فنی زائران میگشودند.
درموکب پارک سوار مهستان با مسئولیت عیسی افتخاری نیز، موکبهای فعال با ارائه پذیرایی سه وعده و ایجاد ایستگاههای شارژ موبایل، تلاش کردند تا ارتباط زائران با خانوادههایشان در این ایام سخت، قطع نشود.
زبان خادمان؛ لذتِ خستگی در راه خدا
آنچه در این گزارش به چشم میخورد، نه تنها اعداد، بلکه «احساسات» است. خادمان موکبها، در حالی که از خستگی جسمی میگفتند، اما در چشمانشان برقی از غرور بود. آنها میگفتند: «خدمت به زائران رهبر شهید، لذتبخشترین تجربه زندگی ماست.» این خادمان، حضور میلیونی مردم در تشییع، را نشانهای از امید و اتحاد میدیدند؛ اتحادی که دشمن را ناکارآمد میکند و آیندهای روشن را نوید میدهد.
البرز در این ایام، تنها یک گذرگاه نبود؛ بلکه گواه یک همبستگی مردمی بود. از دهیاران روستاها تا مدیران ارشد استانی، همه در یک صف ایستاده بودند تا ثابت کنند راه رهبر شهید، راهی است که در آن خدمت به مردم، بالاترین مقام است.
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