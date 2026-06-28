به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، یاسر عبدالرحمن العطا رئیس ستاد مشترک ارتش سودان اعلام کرد: نیروهای مسلح این کشور به سمت تحق پیروزی کامل در سراسر سودان حرکت می کنند.

وی اضافه کرد: ما طرح ها و تجهیزاتی داریم که امکان پیروزی را به ما می دهند تا سراسر کردفان و دارفور را پاکسازی کنیم. ما به خوبی دشمنمان را می شناسیم.

العطا تصریح کرد: ما در حال حاضر با چنگال های شر که در عناصر پنهان و مخفی صهیونیسم جهانی در رژیم صهیونیستی نمود پیدا می کند مبارزه می کنیم. این دولت نفرت انگیز همان جریانی است که تمام این توطئه ها را علیه ما چیده است.

وی به تلاش های اطلاعاتی گسترده و گزارش های بین المللی اشاره کرد و گفت: این همان جنگی است که درگیرش هستیم. برخی عناصر پنهان در پشت پرده برای ناامن کردن سودان نقشه دارند. نیروهای مسلح سودان در برابر این توطئه چینی ها می ایستد.

پیشتر نیز «محمد سعد کامل» روزنامه نگار سودانی با اشاره به تحولات این کشور گفت: کاملاً روشن است که جامعه جهانی تحت نفوذ غرب، آمریکا و اسرائیل از هر اقدامی که موجب بی‌ثباتی سودان شود، حمایت می‌کند.

درگیری های داخلی چند ساله در سودان میان نیروهای مسلح از یک سو و شبه نظامیان واکنش سریع از سوی دیگر یکی از وخیم ترین بحران های انسانی را رقم زده است.