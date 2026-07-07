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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۳:۴۳

پس از حذف تیم ملی پرتغال؛

رونالدو: این آخرین جام جهانی من بود/ با وجدان آسوده کنار می روم

رونالدو: این آخرین جام جهانی من بود/ با وجدان آسوده کنار می روم

فوق ستاره تیم ملی فوتبال پرتغال پس از حذف این تیم از رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: این آخرین جام جهانی من بود و با وجدانی آسوده کنار خواهم رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، کریستیانو رونالدو پس از شکست یک بر صفر تیم ملی پرتغال برابر اسپانیا در مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام جهانی گفت: فوتبال همین است. بازی خوبی را انجام دادیم اما آنها در لحظات پایانی به ما گل زدند.

وی ادامه داد: طبیعی است که از این شکست و حذف تیم ملی کشورم ناراحت باشم. من سه عنوان قهرمانی به دست آوردم در حالی که قبل از آن هیچ چیزی نداشتم.

رونالدو با تمجید از سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال که او هم از مسئولیتش کناره گیری کرد، گفت: مارتینز مربی بزرگی است و آنچه برای پرتغال انجام داد بسیار مهم بود.

فوق ستاره فوتبال دنیا که چهار دوره حضور در جام جهانی را تجربه کرد و در هر دوره هم گلزنی کرد، در مورد کنار رفتن تیم ملی فوتبال پرتغال گفت: حذف به این شکل ناامیدکننده است، اما با وجدان آسوده کنار می روم.

کد مطلب 6881244

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