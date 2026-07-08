واکنش رئال مادرید به توهین نژادپرستانه به امباپه/ او الگوی کودکان است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال فرانسه و پاراگوئه در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با تک گل کیلیان امباپه به سود خروس ها (لقب تیم ملی فرانسه) به پایان رسید تا شاگردان دیدیه دشان حریف مراکش در مرحله یک چهارم نهایی شوند که این بازی شامگاه پنجشنبه ۱۸ تیر و از ساعت ۲۳:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.

در پایان این بازی «سلسته آماریا» (یکی از سناتورهای کشور پاراگوئه) در توهینی نژادپرستانه خطاب به امباپه گفته بود: «امباپه کامرونیِ مستعمره‌شده‌ای است که خود را فرانسوی جا زده؛ فردی تلخ‌کام، تازه‌به‌دوران‌رسیده، متکبر و زشت»

در همین حال باشگاه رئال مادرید اسپانیا که امباپه در آن عضویت دارد به این موضوع واکنش نشان داد و با صدور بیانیه ای توهین به مهاجم فرانسوی تیم خود را به شدت محکوم کرد.

در بیانیه رئال مادرید آمده است: «باشگاه رئال مادرید مایل است قاطعانه‌ترین مخالفت خود را با اظهارات تأسف‌بار، نژادپرستانه و بیگانه‌ستیزانه‌ای که سلسته آماریا، سناتور پاراگوئه، علیه بازیکن ما، کیلیان امباپه، مطرح کرده است، اعلام کند.

باشگاه ما این‌گونه اظهارات را که به هیچ‌وجه در شأن یک نماینده سیاسی نیست، به‌شدت محکوم می‌کند و حمایت کامل و بی‌قیدوشرط خود را از بازیکنمان، کیلیان امباپه اعلام می‌دارد بازیکنی که برای میلیون‌ها نفر در سراسر جهان، به‌ویژه برای کودکان، الگویی الهام‌بخش به شمار می‌رود.

چنین رفتارهایی که به نفرت‌پراکنی دامن می‌زنند، هیچ جایگاهی در جامعه ندارند. فوتبال و ورزش عرصه‌هایی برای برابری و همبستگی هستند و رئال مادرید همچنان به تلاش خود ادامه خواهد داد تا نژادپرستی، بیگانه‌ستیزی و خشونت برای همیشه ریشه‌کن شوند.»