به گزارش خبرنگار مهر، کریستیانو رونالدو پس از پشت سر گذاشتن ششمین حضور خود در رقابت‌های جام جهانی، قرار است تجربه جدیدی را خارج از مستطیل سبز آغاز کند.

ستاره پرتغالی ۴۱ ساله فوتبال جهان به عنوان تهیه‌کننده اجرایی و همچنین یکی از بازیگران سریال جدیدی با عنوان «Day ۱s» حضور خواهد داشت؛ پروژه‌ای که به دنیای تجارت، روابط قدرت و پشت پرده‌های فوتبال انگلیس می‌پردازد.

داستان این مجموعه درباره شخصیتی خیالی به نام استنلی دالتون است یکی از قدرتمندترین مدیران برنامه فوتبال که در مسیر فعالیت حرفه‌ای خود با چالش‌های مختلفی در دنیای فوتبال بریتانیا روبه‌رو می‌شود.

در این پروژه، علاوه بر رونالدو تیری آنری، اسطوره فوتبال فرانسه و مهاجم پیشین آرسنال نیز حضور خواهد داشت. آنری پیش از این در مراحل ابتدایی فیلمبرداری این سریال دیده شده است.

رونالدو که یکی از پرافتخارترین بازیکنان تاریخ فوتبال محسوب می‌شود، پیش از این نیز در حوزه‌های تجاری و رسانه‌ای فعالیت‌هایی داشته و حالا با حضور در یک پروژه نمایشی، فصل تازه‌ای از فعالیت‌های خود را آغاز خواهد کرد.