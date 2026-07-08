به گزارش خبرنگار مهر، ووزینیا دروازهبان ۴۰ ساله پس از جدایی از باشگاه جی دی چاوس پرتغال، بازیکن آزاد محسوب میشود و پس از نمایشهای قابل توجه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با تیم ملی فوتبال کیپ ورد به گزینهای غیرمنتظره برای تقویت خط دروازه اینتر میامی تبدیل شده است.
ووزینیا در رقابتهای جام جهانی عملکرد درخشانی داشت و در دیدار مقابل آرژانتین تا آستانه رقم زدن یک شگفتی بزرگ پیش رفت؛ جایی که تیم ملی کیپورد فاصله چندانی با حذف یاران لیونل مسی در نداشت.
اکنون این احتمال وجود دارد که این دروازهبان باتجربه، پس از رویارویی با مسی در جام جهانی، در فصل آینده در کنار این ستاره آرژانتینی در اینتر میامی به میدان برود.
بر اساس گزارش رسانه اسپانیایی مارکا، مذاکرات و بررسیهای اولیه از سوی باشگاه آمریکایی برای جذب این دروازهبان در حال انجام است.
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