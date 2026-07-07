https://mehrnews.com/x3cw2j ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۵۸ کد مطلب 6881280 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۵۸ بانگ اللهاکبر زنان شهیدپرور در بدرقه آقای شهید ایران در جمکران قم- در این ویدئو بانگ اللهاکبر زنان شهیدپرور در بدرقه آقای شهید ایران در مسجد مقدس جمکران را مشاهده می کنید. دریافت 5 MB کد مطلب 6881280 کپی شد مطالب مرتبط حال و هوای خیابان اطراف مسجد جمکران در هنگام اقامه نماز بر قائد شهید حال و هوای مردم پس از شنیدن صدای رهبر شهید انقلاب شاهرود پای کار است؛ امکانات کامل برای میزبانی از زائران امام شهید حضور گسترده مردم در میدان آل یاسین قم برای تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب پخش بخشهای از سخنرانی رهبر شهید انقلاب در مسجد مقدس جمکران خانواده شهدای میناب در مراسم تشییع پیکر آقای شهید ایران در مسجد جمکران گریه مردم در هنگام شنیدن صدای امام شهید برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران رهبر شهید
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