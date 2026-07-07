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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۵۸

بانگ الله‌اکبر زنان شهیدپرور در بدرقه آقای شهید ایران در جمکران

بانگ الله‌اکبر زنان شهیدپرور در بدرقه آقای شهید ایران در جمکران

قم- در این ویدئو ‏بانگ الله‌اکبر زنان شهیدپرور در بدرقه آقای شهید ایران در مسجد مقدس جمکران را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6881280

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