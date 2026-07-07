https://mehrnews.com/x3cw28 ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۴۳ کد مطلب 6881272 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۴۳ حضور گسترده مردم در میدان آل یاسین قم برای تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب قم- مردم با حضور گسترده در میدان آل یاسین شهر قم آماده تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب هستند. دریافت 5 MB کد مطلب 6881272 کپی شد مطالب مرتبط پخش بخشهای از سخنرانی رهبر شهید انقلاب در مسجد مقدس جمکران گریه مردم در هنگام شنیدن صدای امام شهید حال و هوای خیابان اطراف مسجد جمکران در هنگام اقامه نماز بر قائد شهید اشکهای آیت الله جوادی آملی هنگام اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب عزاداری مردم برای رهبر شهید انقلاب بانگ اللهاکبر زنان شهیدپرور در بدرقه آقای شهید ایران در جمکران اقامه نماز آیت الله جوادی آملی بر پیکر رهبر شهید انقلاب حال و هوای مردم پس از شنیدن صدای رهبر شهید انقلاب گزارش خبرنگار مهر از مسجد جمکران؛ حضور پرشور عاشقان ولایت پرواز بالگرد سیاه پوش بر فراز مسجد مقدس جمکران برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران رهبر شهید
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