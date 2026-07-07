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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۴۳

حضور گسترده مردم در میدان آل یاسین قم برای تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب

حضور گسترده مردم در میدان آل یاسین قم برای تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب

قم- مردم با حضور گسترده در میدان آل یاسین شهر قم آماده تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب هستند.

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کد مطلب 6881272

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