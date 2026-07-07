https://mehrnews.com/x3cw2d ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۴۶ کد مطلب 6881276 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۴۶ حال و هوای مردم پس از شنیدن صدای رهبر شهید انقلاب قم- مردم پس از شنیدن صدای رهبر شهید انقلاب اشک ریختند. دریافت 3 MB کد مطلب 6881276 کپی شد مطالب مرتبط این تشییع، تکرارنشدنیترین رویداد تاریخ معاصر ایران است بانگ اللهاکبر زنان شهیدپرور در بدرقه آقای شهید ایران در جمکران مروری بر پروژههای مستندنگاری تشییع رهبری؛ روایت سینما ازیک روز تاریخی میراث معنوی و راهبردی رهبر شهید انقلاب سرمایه ماندگار امت اسلامی است پخش بخشهای از سخنرانی رهبر شهید انقلاب در مسجد مقدس جمکران حضور گسترده مردم در میدان آل یاسین قم برای تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب برچسبها قم تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران
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