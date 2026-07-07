https://mehrnews.com/x3cw2q ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۷:۲۴ کد مطلب 6881285 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۷:۲۴ خانواده شهدای میناب در مراسم تشییع پیکر آقای شهید ایران در مسجد جمکران قم-خانواده شهدای میناب در مراسم تشییع پیکر آقای شهید ایران در مسجد مقدس جمکران حضور پیدا کردند. دریافت 3 MB کد مطلب 6881285 کپی شد مطالب مرتبط حضور پدر زهرای ۱۴ ماهه در صف اول اقامه نماز بر پیکر دختر شهیدش این تشییع، تکرارنشدنیترین رویداد تاریخ معاصر ایران است مروری بر پروژههای مستندنگاری تشییع رهبری؛ روایت سینما ازیک روز تاریخی بوسه پدر زهرای ۱۴ ماهه بر تابوت دختر شهیدش در مسجد جمکران میراث معنوی و راهبردی رهبر شهید انقلاب سرمایه ماندگار امت اسلامی است گفتگوی خبرنگار مهر با زائران امام شهید در مسجد جمکران بانگ اللهاکبر زنان شهیدپرور در بدرقه آقای شهید ایران در جمکران برافراشته شدن پرچم «یالثارات الخامنهای» در بلوار پیامبر اعظم(ص) قم «تا پای جان پای ایران ایستادهایم»؛ شعار وحدت مردم در مراسم وداع برچسبها قم تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران
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