https://mehrnews.com/x3cw5h ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸ کد مطلب 6881426 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸ حرف دل مردم در بدرقه آقای شهید ایران قم - مردم در مراسم تشییع «آقای شهید ایران» و خانواده ایشان در قم بر تداوم راه امام شهید تاکید کردند. دریافت 15 MB کد مطلب 6881426 کپی شد مطالب مرتبط شهید «سید روح الله عجمیان» متعلق به انقلاب اسلامی است/ رضایت نخواهیم داد شهیدسیدرضی پس از شهادت حاج قاسم بیتاب شهادت بود مراسم گرامیداشت سالگرد پنجمین شهید محراب برگزار شد طوفان دلتنگی در مسیر بدرقه یار؛ ایران در رثای رهبر شهیدش برخاست زائران در اطراف بلوار پیامبر(ص) قم ازحال و هوای مراسم تشییع گفتند برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران مراسم بدرقه قم
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