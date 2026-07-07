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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

حرف دل مردم در بدرقه آقای شهید ایران

حرف دل مردم در بدرقه آقای شهید ایران

قم - مردم در مراسم تشییع «آقای شهید ایران» و خانواده ایشان در قم بر تداوم راه امام شهید تاکید کردند.

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کد مطلب 6881426

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