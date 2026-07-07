طوفان دلتنگی در مسیر بدرقه‌ یار؛ ایران در رثای رهبر شهیدش برخاست

خبرگزاری مهر، گروه‌استان‌ها: ایران یکپارچه در غم از دست دادن رهبر شهید خود عزادار است؛ رهبری بزرگ که دشمن هم به عالم بودن، به دانایی، به سیاست و قدرت ایشان اذعان داشت. رهبری که با تدبیر به موقع دست دشمن را می‌خواند و کشور را از طوفان‌های سهمگین دشمنی‌های جنایتکاران و زورگویان دنیا عبور می‌داد.

مردم ایران با هر سن و شغلی داغدار نه فقط رهبر که داغدار پدر هستند و پدری بزرگوار که سال ها برای اقتدار و عزت ایران ایستاده و در تمام عمر برای اسلام و کشور مجاهدت کرده و زیر بار ذلت دشمن نرفته را محبوب دل دارند.

مردم در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب غرق در اشک و دلتنگی برای از دست دادن پدر هستند؛ پدری که با ایستادگی و مقاومت در برابر زورگویان دنیا کشور را در مسیر عزت پیش برد و با وجود همه سختی‌ها، دشمنی‌ها، تهدیدها، تهمت‌ها و ... لحظه‌ای به مسیر خود شک نکرد و با قدرت برای استقلال و عزت و سربلندی ایران در عرصه های مختلف گام برداشت و مجاهدت کرد.

آقای شهید ایران این بزرگ مرد کشور دوست در طول زندگی پر بار خود مسیر پیشرفت و با شهادتش نیز مسیر سعادت ایران و ایرانی را ترسیم کرد.

حضور در مراسم تشییع کوچکترین ادای احترام به رهبر شهید انقلاب است

علی موسوی از زائران همدانی حاضر در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به احساس خود پس از شنیدن خبر شهادت ایشان گفت: وقتی خبر شهادت رهبر شهید انقلاب را شنیدم، احساس کردم تمام هستی خود را از دست داده‌ام؛ چراکه ایشان در همه طوفان‌های سیاسی می‌توانست کشور را حفظ کند و از سختی‌ها عبور دهد.

وی با بیان اینکه حضور در مراسم تشییع رهبر شهید را وظیفه‌ای حداقلی در برابر مجاهدت‌ها و خدمات رهبر شهید می‌دانم، افزود: حضور ما در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب کمترین کاری است که می‌توانیم در قبال زحمات ایشان انجام دهیم و در واقع حضور در خیابان‌ها در برابر خدمات و مجاهدت‌های رهبر شهید انقلاب ناچیز است، هرچند در عین حال اثر مثبت خود را در پیشبرد اهداف انقلاب و اسلام دارد.

این زائر همدانی که خود بازنشسته آموزش و پرورش است در پاسخ به این پرسش که انتقام خون رهبر شهید چگونه باید گرفته شود؟ نیز اظهار کرد: راه ایشان باید ادامه پیدا کند؛ راهی که معنای آن نابودی استکبار و مبارزه با ظلم است. اگر این مسیر ادامه یابد، خودبه‌خود انتقام خون رهبر شهیدمان گرفته خواهد شد.

اتحاد رمز تداوم راه رهبر شهید و سیلی به دشمنان است

بنیامین شعبانی دیگر زائر همدانی از حاضر در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با لحظه شنیدن خبر شهادت رهبر انقلاب گفت: صبح روز دهم بود و در حال خوردن سحری بودیم که خبر شهادت ایشان اعلام شد؛ ابتدا دچار شوک عجیبی شدم و هنوز هم عمق این اتفاق و فقدان ایشان برایم باورکردنی نیست. واقعیت این است که شخصیت ایشان تکرارنشدنی بود و ایران یکی از بزرگترین ارکان خود را از دست داد.

شعبانی درباره علت حضور در مراسم تشییع اظهار کرد: حضور ما در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب انجام یک وظیفه است. دشمنان تصور می‌کنند ملت ایران دچار تزلزل شده اما ما با این حضور اتحاد خود را به رخ جهانیان می‌کشیم. تا زمانی که ولی‌امر مسلمین امر کنند، ما در کف خیابان‌ها و در صحنه خواهیم بود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی ادامه دادن راه رهبر شهید و انتقام خون ایشان، تصریح کرد: تنها راه ادامه مسیر ایشان و انتقام خون پاکشان، تکیه بر اتحاد و وحدت کلمه است و اگر مردم با هم باشند و در کنار هم بایستند، هیچ قدرتی نمی‌تواند به ما آسیب بزند.

این جوان انقلابی در پیامی خطاب به جهانیان و ایرانیان خارج از کشور گفت: ایرانی واقعی کسی است که در تمام فراز و نشیب‌ها، به ویژه در همین تجمعات شبانه ماه‌های اخیر، پای آرمان‌های کشورش ایستاده است.

شعبانی ادامه داد: کسانی که با پرچم‌های کشورهای بیگانه علیه ملت خود شعار می‌دهند، تنها نام ایرانی را یدک می‌کشند و نسبتی با غیرت و هویت این ملت ندارند و حضور مردم حاضر در مراسم تشییع رهبر شهید سند حقانیت و عشق به وطن است.

انتقام مسیری جز نابودی اسرائیل ندارد

ابوالفضل کرمی زائر همدانی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب با توصیف حالات روحی خود پس از شنیدن خبر شهادت رهبر انقلاب گفت: در آن لحظات، اندوهی عمیق سراسر وجودم را فرا گرفت؛ حسی که آمیخته با نوعی حال روحانی بود. این غم به قدری سنگین بود که تا مدت‌ها توان و میل خود را برای امور روزمره از دست داده بودم و تنها به عمق این فقدان می‌اندیشیدم.

وی درباره انگیزه و هدف خود از حضور خود در مراسم تشییع افزود: امروز نوبت نسل ما است که ارادت و پایبندی خود را به انقلاب اسلامی ثابت کنیم و هدف من نشان دادن وحدت کلمه به جهانیان است.

این زائر همدانی افزود: ما ایرانی‌ها ثابت می‌کنیم که با وجود هرگونه مشکل داخلی که موضوعی خانوادگی است و خودمان آن مشکل را حل می‌کنیم، در برابر دشمنان خارجی یکپارچه هستیم. ما می‌خواهیم به دهان آمریکا و دشمنان جمهوری اسلامی بکوبیم و نشان دهیم که همچنان پای این نظام ایستاده‌ایم.

کرمی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان راه رهبر شهید را ادامه داد و انتقام خون ایشان را گرفت، تصریح کرد: بهترین راه تداوم مسیر ایشان، انجامِ بهینه وظایف در هر حیطه و تخصصی است که در آن مشغول هستیم؛ به گونه‌ای که رضایت الهی و رضایت آن شهید بزرگوار را در پی داشته باشد.

وی افزود: در خصوص انتقام خون رهبر شهید معتقدم تنها راهی که هم رضایت رهبر و هم خواست ملت ایران را تامین می‌کند، پیگیری قاطعانه برای نابودی مسببان اصلی این جنایت و ریشه‌کن کردن رژیم صهیونیستی است.

این جوان همدانی در پایان با پیامی خطاب به جهانیان گفت: پیام ما روشن است؛ ملت ایران هرگز پشت نظام جمهوری اسلامی را خالی نخواهد کرد و تا پای جان بر سر آرمان‌های خود ایستاده است.

رهبر شهید انقلاب به عنوان اسوه مقاومت و مجاهدت الگوی بزرگ مردم ایران و تمام شیعیان و آزادیخواهان جهان است، مردم ایران از روز نخست شنیدن خبر شهادت ایشان تا زمان جنگ با دشمن آمریکایی صهیونی و اکنون در مراسم وداع و تشییع بارها بر ادامه راه رهبر شهید انقلاب با پیروی از آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای سومین رهبر عزیز ایران تاکید کرد. راهی که سرافرازی و عزت را در پی دارد و همه مرهون خون رهبر شهید و همه شهدای ایران است.