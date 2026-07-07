به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تلفات اخیر حیاتوحش در کانال آب نیروگاه برقابی سیسخت، مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد، مدیرعامل شرکت آب منطقهای، فرماندار شهرستان دنا و جمعی از کارشناسان با حضور در محل، از کانال آب و تأسیسات این نیروگاه بازدید کردند تا راهکارهای عملی برای جلوگیری از تکرار این حوادث بررسی و اجرایی شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه این بازدید با اشاره به سابقه وقوع تلفات حیاتوحش در این محدوده، گفت: کانالهای انتقال آب نیروگاه برقابی سیسخت طی سالهای گذشته به یکی از نقاط پرخطر برای گونههای ارزشمند حیاتوحش، بهویژه پلنگ ایرانی، تبدیل شده و با وجود هشدارها و مکاتبات متعدد، اقدامات مؤثر برای ایمنسازی آن انجام نشده است.
تأکید بر اجرای فوری طرح ایمنسازی
عبدال دیانتینسب افزود: با تشکیل کارگروه مشترک میان دستگاههای مسئول، مقرر شد طرح جامع محصورسازی کانال و نصب حفاظهای استاندارد بر روی کانال و دریچههای منهول با قید فوریت تهیه و اجرا شود تا از تکرار تلفات گونههای جانوری جلوگیری شود.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاههای اجرایی اظهار کرد: حفاظت از تنوع زیستی و گونههای ارزشمند دنا، مسئولیتی مشترک است و همه دستگاهها باید برای رفع این معضل و ایمنسازی تأسیسات اقدام کنند.
دنا نیازمند اقدام عملی برای حفاظت از حیاتوحش است
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه فرصت آزمون و خطا به پایان رسیده است، تصریح کرد: دنا میراث طبیعی کشور است و نباید تأسیسات انسانی به عاملی برای نابودی حیاتوحش تبدیل شود.
در این بازدید که با حضور فرماندار شهرستان دنا، مدیرعامل شرکت آب منطقهای و کارشناسان دستگاههای مرتبط انجام شد، بر تأمین اعتبارات لازم، تسریع در اجرای طرح ایمنسازی و هماهنگی بین دستگاههای مسئول برای جلوگیری از تلفات دوباره حیاتوحش در کانال آب نیروگاه برقابی سیسخت تأکید شد.
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