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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

آغاز ایمن‌سازی کانال نیروگاه سی‌سخت برای پایان دادن به تلفات حیات‌وحش

آغاز ایمن‌سازی کانال نیروگاه سی‌سخت برای پایان دادن به تلفات حیات‌وحش

سی سخت-مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد بر اجرای فوری طرح ایمن‌سازی این کانال برای جلوگیری از تلفات حیات‌وحش، به‌ویژه پلنگ ایرانی، تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تلفات اخیر حیات‌وحش در کانال آب نیروگاه برقابی سی‌سخت، مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای، فرماندار شهرستان دنا و جمعی از کارشناسان با حضور در محل، از کانال آب و تأسیسات این نیروگاه بازدید کردند تا راهکارهای عملی برای جلوگیری از تکرار این حوادث بررسی و اجرایی شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه این بازدید با اشاره به سابقه وقوع تلفات حیات‌وحش در این محدوده، گفت: کانال‌های انتقال آب نیروگاه برقابی سی‌سخت طی سال‌های گذشته به یکی از نقاط پرخطر برای گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش، به‌ویژه پلنگ ایرانی، تبدیل شده و با وجود هشدارها و مکاتبات متعدد، اقدامات مؤثر برای ایمن‌سازی آن انجام نشده است.

تأکید بر اجرای فوری طرح ایمن‌سازی

عبدال دیانتی‌نسب افزود: با تشکیل کارگروه مشترک میان دستگاه‌های مسئول، مقرر شد طرح جامع محصورسازی کانال و نصب حفاظ‌های استاندارد بر روی کانال و دریچه‌های منهول با قید فوریت تهیه و اجرا شود تا از تکرار تلفات گونه‌های جانوری جلوگیری شود.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: حفاظت از تنوع زیستی و گونه‌های ارزشمند دنا، مسئولیتی مشترک است و همه دستگاه‌ها باید برای رفع این معضل و ایمن‌سازی تأسیسات اقدام کنند.

دنا نیازمند اقدام عملی برای حفاظت از حیات‌وحش است

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه فرصت آزمون و خطا به پایان رسیده است، تصریح کرد: دنا میراث طبیعی کشور است و نباید تأسیسات انسانی به عاملی برای نابودی حیات‌وحش تبدیل شود.

در این بازدید که با حضور فرماندار شهرستان دنا، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای و کارشناسان دستگاه‌های مرتبط انجام شد، بر تأمین اعتبارات لازم، تسریع در اجرای طرح ایمن‌سازی و هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از تلفات دوباره حیات‌وحش در کانال آب نیروگاه برقابی سی‌سخت تأکید شد.

کد مطلب 6881431

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