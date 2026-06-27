به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتینسب ظهار کرد: در نخستین روز تابستان امسال، گزارشی مردمی مبنی بر مشاهده لاشه یک پلنگ نابالغ در کانال آب نیروگاه برق واقع در محدوده «بندان» شهر سیسخت به یگان حفاظت محیط زیست استان اعلام شد که بلافاصله نیروهای یگان برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی افزود: بررسیهای میدانی نشان داد لاشه متعلق به یک تولهپلنگ نر با سن تقریبی یک سال است که پس از سقوط در کانال آب و ناتوانی در خروج از آن، بر اثر خفگی تلف شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نتایج معاینات دامپزشکی ادامه داد: میزان تجزیه بافتها و متلاشی شدن لاشه نشان میدهد این تولهپلنگ نه در روزهای اخیر، بلکه چندین روز و حتی احتمالاً چند هفته قبل در کانال گرفتار شده و جان خود را از دست داده است.
دیانتینسب تصریح کرد: به دلیل فساد شدید بافتهای بیولوژیکی، امکان نمونهبرداری برای ذخیرهسازی در بانک ژن و انجام بررسیهای علمی تکمیلی وجود نداشت که این موضوع از دست رفتن یک ظرفیت ارزشمند ژنتیکی را در پی داشته است.
وی با انتقاد از وضعیت ایمنی کانال آب نیروگاه سیسخت گفت: این کانال عملاً به قتلگاهی برای حیات وحش منطقه تبدیل شده و طی سالهای گذشته نیز موارد متعددی از سقوط و تلف شدن گونههای مختلف جانوری در آن ثبت شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هشدار داد: در صورت بیتوجهی متولیان نیروگاه به ایمنسازی این کانال و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، اداره کل حفاظت محیط زیست از طریق مراجع قانونی و قضایی موضوع را پیگیری خواهد کرد.
دیانتینسب در پایان بر ضرورت ایمنسازی کانالها و استخرهای آب صنعتی واقع در مجاورت زیستگاههای طبیعی تأکید کرد و خواستار اصلاح فوری این زیرساختها برای جلوگیری از تلفات بیشتر حیات وحش شد.
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