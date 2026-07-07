فرزاد رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آخرین ارزیابی جامع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، این اداره کل با اتکا به دانش فنی، تلاش شبانه روزی و تعهد همکاران، توانست در ۱۰ شاخص جزو رتبه های برتر باشد.

وی افزود: بوشهر در دو شاخص مهم «ساخت راه‌های روستایی» و «نگهداری حریم راه» رتبه اول کشور را کسب کرده که موید اقدامات این اداره کل در ارتقای راههای روستایی و همچنین نگهداری شبکه راه‌ها است.

وی ادامه داد: همچنین بوشهر در شاخص های حیاتی «نگهداری رویه راه‌ها»، «نگهداری علایم تجهیزات و توسعه ایمنی» و «نگهداری ماشین آلات و تجهیزات» رتبه سوم کسب کرده که نشان‌دهنده کیفیت آسفالت، روکش، علائم جاده‌های مواصلاتی و فعال بودن ماشین آلات است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر در ادامه با اشاره به عملکرد این اداره کل در حوزه‌های تخصصی دیگر یادآور شد: رتبه سوم «حراست»، رتبه چهارم در شاخص های «رفع نقاط حادثه خیز»، «عملیات راهداری» و «مدیریت بحران» و رتبه پنجم در «حمل و نقل مسافر» از دیگر موفقیت های استان بوشهر در ارزیابی کشوری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است.

وی تصریح کرد: در کنار نقاط قوت، برخی شاخص‌ها نیازمند توجه، برنامه‌ریزی و اقدامات اصلاحی بیشتری هستند که برای ارتقای جایگاه استان در این بخش‌ها نیز برنامه‌های مشخصی تدوین شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بوشهر خاطرنشان کرد: هدف مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بوشهر ارتقای کیفیت خدمات، افزایش ایمنی راه‌ها، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و جلب رضایت مردم است که امیدواریم با استمرار تلاش کارکنان، در ارزیابی‌های آینده جایگاه استان بیش از پیش ارتقا یابد.

رستمی از تلاش تمامی معاونان، رؤسای ادارات ستادی و شهرستانی، کارشناسان، راهداران و کارکنان اداره‌کل و شهرستان‌های تابعه قدردانی و تاکید کرد: موفقیت های کسب شده نتیجه مسئولیت‌پذیری، همدلی و تلاش بی‌وقفه خانواده بزرگ راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر است.