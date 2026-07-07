به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران، مهدی بختیاریزاده گفت: با توجه به ایجاد زیرساختهای لازم جهت استقرار میهمانان مراسم بدرقه آقای شهید ایران، از زائران استانهای غربی کشور در میدان مرکزی میوه و ترهبار شهرداری تهران پذیرایی شد.
وی افزود: در جریان این خدماترسانی زائران از امکانات رفاهی، اورژانس و...، بهرهمند شدند.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران ادامه داد: طبق برنامه دیزی های انجام شده نیز جهت عزیمت زائران به مصلی تهران و شرکت در مراسم بدرقه رهبر شهید در روز ۱۵ تیرماه وسیله حمل و نقل جهت انتقال آنها به مترو تهران و مراجعت به میدان مرکزی در نظر گرفته شد.
وی بیان کرد: همچنین در بین زائران میهمان اقلام فرهنگی مناسب این ایام توزیع شد.
بختیاریزاده یادآور شد: یکی دیگر از اقدامات سازمان میادین میوه و ترهبار در میدان مرکزی، در نظر گرفتن فضایی جهت پارک خودروهای شخصی و اتوبوسهای بینشهری بود.
وی تاکید کرد: زائران مراسم بدرقه آقای شهید که در میدان مرکزی میوه و ترهبار اسکان داده شدند، عمدتا از استانهای غربی مانند کردستان و شهرهای سنندج، قروه و ... بودند کما اینکه بخشی از زائران این مجموعه نیز از شهرهای اطراف تهران بودند.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران گفت: همچنین احمد علوی، دبیر کمیته گردشگری شورای شهر تهران نیز در این ایام از اسکان زائران مراسم باشکوه بدرقه رهبر شهید بازدید و از تلاشهای سازمان میادین قدردانی کرد.
وی افزود: تمامی امکانات رفاهی و اقامتی زائران در میدان مرکزی با همکاری سازمان میادین میوه و ترهبار و اتحادیه بارفروشان مستقر در میدان مرکزی ایجاد شد.
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