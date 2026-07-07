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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

دمای هوای خوزستان از چهارشنبه کاهش می‌یابد

دمای هوای خوزستان از چهارشنبه کاهش می‌یابد

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: پیش‌بینی می‌شود، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شاهد کاهش دو تا سه درجه‌ای دما در استان باشیم.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی همچنان تا روز پنجشنبه به ویژه امروز پدیده غالب در مناطق شمال غربی، غربی، نیمه جنوبی و مرکزی وزش بادهای متوسط تا نسبتاً شدید است.

سبزه‌زاری افزود: برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست و امروز تغییر محسوسی در دما نخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شاهد کاهش دو تا سه درجه‌ای دما خواهیم بود و شمال خلیج فارس تا اواخر وقت پنجشنبه مواج پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان درباره وضعیت دمایی شبانه‌روز گذشته بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته شوش با دمای ۴۸.۸ و ایذه با دمای ۲۳.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۴۸.۲ و کمینه دمای ۳۳.۲ درجه سانتیگراد رسید.

کد مطلب 6881495

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