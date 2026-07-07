محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی همچنان تا روز پنجشنبه به ویژه امروز پدیده غالب در مناطق شمال غربی، غربی، نیمه جنوبی و مرکزی وزش بادهای متوسط تا نسبتاً شدید است.

سبزه‌زاری افزود: برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست و امروز تغییر محسوسی در دما نخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شاهد کاهش دو تا سه درجه‌ای دما خواهیم بود و شمال خلیج فارس تا اواخر وقت پنجشنبه مواج پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان درباره وضعیت دمایی شبانه‌روز گذشته بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته شوش با دمای ۴۸.۸ و ایذه با دمای ۲۳.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۴۸.۲ و کمینه دمای ۳۳.۲ درجه سانتیگراد رسید.