محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی همچنان تا روز پنجشنبه به ویژه امروز پدیده غالب در مناطق شمال غربی، غربی، نیمه جنوبی و مرکزی وزش بادهای متوسط تا نسبتاً شدید است.
سبزهزاری افزود: برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست و امروز تغییر محسوسی در دما نخواهیم داشت.
وی تصریح کرد: طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شاهد کاهش دو تا سه درجهای دما خواهیم بود و شمال خلیج فارس تا اواخر وقت پنجشنبه مواج پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان درباره وضعیت دمایی شبانهروز گذشته بیان کرد: در شبانهروز گذشته شوش با دمای ۴۸.۸ و ایذه با دمای ۲۳.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۴۸.۲ و کمینه دمای ۳۳.۲ درجه سانتیگراد رسید.
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