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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

شعار «انتقام انتقام» و «هیهات من الذله» مردم در بلوار پیامبراعظم(ص)قم

شعار «انتقام انتقام» و «هیهات من الذله» مردم در بلوار پیامبراعظم(ص)قم

قم - مردم حاضر در بدرقه آقای شهید ایران شعار انتقام انتقام و هیهات من الذله سر دادند.

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کد مطلب 6881497

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