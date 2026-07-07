https://mehrnews.com/x3cw6K ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱ کد مطلب 6881497 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱ شعار «انتقام انتقام» و «هیهات من الذله» مردم در بلوار پیامبراعظم(ص)قم قم - مردم حاضر در بدرقه آقای شهید ایران شعار انتقام انتقام و هیهات من الذله سر دادند. دریافت 9 MB کد مطلب 6881497 کپی شد مطالب مرتبط فریاد انتقام انتقام در آستان مقدس مسجد جمکران سردادن شعار برادر سپاهی انتقام انتقام در گرگان گزارش خبرنگار مهر از حال و هوای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در قم سردادن شعار «رزمندگان اسلام، انتقام، انتقام» در خرمآباد برچسبها قم انتقام سخت آقای شهید ایران تشییع رهبر شهید انقلاب
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