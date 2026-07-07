سد نرماب پس از ۱۵ سال به ایستگاه پایانی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی عصر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه تأمین آب و برق از مهمترین زیرساختهای توسعه هر استان است، اظهار کرد: گلستان سالهاست با ناترازی در حوزه آب و برق مواجه است و این موضوع موجب نارضایتی مردم شده است.
وی با اشاره به روند اجرای سد نرماب افزود: این پروژه بیش از ۱۵ سال در دست اجرا بوده و در ۱۴ سال گذشته حدود هزار و ۱۹۹ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است، اما تنها در یک سال و نیم اخیر بیش از هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه اختصاص یافته است.
استاندار گلستان ادامه داد: در حال حاضر عملیات اجرایی تاج و بدنه سد به پایان رسیده و تنها موضوع باقیمانده، جابهجایی ساکنان روستاهای واقع در محدوده مخزن سد است.
طهماسبی با بیان اینکه یک روستای جدید بهطور کامل احداث شده و عملیات ساخت روستای دوم نیز حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: اعتبار لازم برای جابهجایی روستاییان از دولت تأمین شده و پیشنهاد شد مردم با دریافت مستقیم این اعتبار، عملیات نازککاری واحدهای مسکونی خود را انجام دهند، اما با درخواست دهیار، اعضای شورای اسلامی روستا و نماینده مردم شرق گلستان در مجلس، مقرر شد ساخت کامل واحدها همانند سایر منازل توسط مجریان پروژه انجام شود.
وی افزود: این موضوع از طریق قرارگاه سازندگی و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در حال پیگیری است تا روند جابهجایی با رضایت مردم به پایان برسد.
استاندار گلستان با اشاره به نقش سد نرماب در مدیریت سیلابهای اخیر خاطرنشان کرد: اگر این سد آبگیری نشده بود، احتمال تکرار خسارتهای سنگین سیل سال ۱۳۹۸ در استان وجود داشت. در سیلاب اخیر، حجم قابل توجهی از روانآبها وارد مخزن سد شد و از وقوع خسارتهای گسترده در مناطق پاییندست جلوگیری کرد.
طهماسبی همچنین از آغاز اجرای شبکه آبیاری و آبرسانی ۱۰ هزار هکتاری پاییندست سد با حضور وزیر نیرو خبر داد و گفت: با وجود محدودیت منابع مالی و شرایط دشوار کشور، اجرای طرحهای زیربنایی و وعدههای دولت به مردم با جدیت دنبال میشود و در این مسیر هیچگونه عقبنشینی نخواهیم داشت.
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