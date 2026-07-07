به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن به تشریح پروژههای آمادهسازی در حال اجرا و طراحی در محدوده شهرها و شهرکهای دولتی پرداخت و گفت: در مجموع یکهزار و ۸۳۸ پروژه آمادهسازی در حال اجرا و یا طراحی توسط سازمان ملی زمین و مسکن در محدوده شهرها و شهرکهای دولتی در حال انجام است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از مجموع یکهزار و ۸۳۸ پروژه در حال آمادهسازی توسط سازمان ملی زمین و مسکن، ۴۰۳ پروژه در حال طراحی و یکهزار و ۴۳۵ پروژه در حال اجرا هستند.
نبیان میزان پروژههایی را که در حال آماده سازی هستند و قابلیت احداث دارند، یکهزار و ۴۲۲ واحد عنوان کرد.
وی همچنین در ادامه به تشریح خدمات روبنایی احداث شده توسط آن سازمان در سایتهای طرحهای حمایتی مسکن اشاره کرد و افزود: ۱۹ مسجد، ۱۷۸ مدرسه، ۳۵ کلانتری توسط سازمان و یا با همکاری سازمان در سایتهای حمایتی مسکن احداث شده است.
نظر شما