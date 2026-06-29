به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد اجرایی فرمان امام و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با هدف توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه ازدواج دانشگاهیان، تشکیل خانواده، جوانی جمعیت و اقدامات فرهنگی به امضا رسید.

سید پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، با حضور در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس این نهاد، دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست، طرفین با تأکید بر ضرورت اجرای منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه خانواده و جمعیت و تحقق سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران، راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک برای حمایت از ازدواج، تحکیم بنیان خانواده، جوانی جمعیت، فرزندآوری، ارتقای معنویت و ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی در دانشگاه‌ها را بررسی کردند.

در پایان این دیدار، تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد اجرایی فرمان امام و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با امضای سید پرویز فتاح و حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی منعقد شد. این تفاهم‌نامه با هدف طراحی، اجرا و پشتیبانی از برنامه‌ها و اقدامات مشترک در حوزه ازدواج، خانواده، جمعیت و فرزندآوری به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه، تحقق سیاست‌های ابلاغی نظام در حوزه خانواده و جمعیت، اجرای سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها، سند ترویج و تسهیل ازدواج دانشگاهیان، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفتمان‌سازی عمیق، مستمر و مسئله‌محور در حوزه خانواده و جمعیت، حمایت از گروه‌های مردمی فعال، شبکه‌سازی و توانمندسازی آنان، ایجاد هم‌افزایی میان نخبگان، دانشگاهیان، مردم و تشکل‌های مردمی، تسهیل ازدواج بهنگام، ترویج فرزندآوری به‌موقع و ارتقای معنویت و تحکیم بنیان خانواده در دستور کار طرفین قرار خواهد گرفت.

همچنین دو طرف متعهد شدند در زمینه طراحی، اجرا، پشتیبانی و گفتمان‌سازی برنامه‌ها و طرح‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، حمایتی و ترویجی مرتبط با ازدواج، خانواده، جمعیت، فرزندآوری و سبک زندگی اسلامی - ایرانی همکاری کنند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، دانشگاهی و نخبگانی، زمینه اجرای برنامه‌های مشترک در دانشگاه‌های سراسر کشور را فراهم آورند.

براساس این تفاهم، ستاد اجرایی فرمان امام متعهد شد در برگزاری کارگاه‌های آموزشی اشتغال و کارآفرینی، کسب‌وکارهای خانگی و مهارت‌افزایی ویژه زوج‌های دانشجو، تأمین بسته‌های سیسمونی برای مادران دانشجو، برگزاری همایش‌های استانی تجلیل از خانواده‌ها و جشن‌های ازدواج دانشجویی همکاری داشته و در تهیه جهیزیه دانشجویان متأهل کم‌بضاعت نیز مشارکت کند.

همچنین بر اساس این تفاهم‌نامه، ساخت و تجهیز خوابگاه‌های متأهلی، مشارکت در کمک‌هزینه درمان زوج‌های نابارور دانشگاهی کم‌بضاعت، تولید محصولات رسانه‌ای مرتبط با ازدواج و فرزندآوری، برگزاری نمایشگاه‌های تبیینی در حوزه فرزندآوری در دانشگاه‌ها، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه برای سفرهای عمره و عتبات دانشگاهیان، تأمین هزینه اجرای طرح «همسفر تا بهشت» برای زوجین دهه‌هشتادی، پرداخت کمک‌هزینه سفر زیارتی مشهد مقدس برای زوجین و همچنین راه‌اندازی مرکز مشاوره تلفنی ازدواج و فرزندآوری بر بستر سامانه ۴۰۳۰ از دیگر تعهدات ستاد اجرایی فرمان امام در این تفاهم‌نامه است.

بر این اساس، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها نیز، تشکیل گروه‌های جمعیت و خانواده در تمامی دانشگاه‌ها بر اساس ساختار بنیاد برکت و ثبت این گروه‌ها در سامانه بنیاد برکت، شناسایی، سازماندهی و توانمندسازی هسته‌های میانی دانشجویی و همکاری با دانشگاه‌ها، گروه‌های علمی و مراکز پژوهشی برای تعریف و اجرای پروژه‌های مشترک، تولید محتوای گفتمانی، علمی و ترویجی در حوزه جمعیت، خانواده و سبک زندگی، اعزام اساتید، مشاوران و مبلغان دینی متخصص در حوزه جمعیت و خانواده به مناطق هدف، اعزام گروه‌های تخصصی سلامت، ازدواج، مشاوره خانواده و روان‌شناسی، مشارکت در برگزاری اردوهای فرهنگی، ترویجی و میدانی و همکاری در اجرای پویش‌های فرهنگی را در چارچوب این تفاهم‌نامه عهده‌دار شد.