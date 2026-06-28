تامین زمین جوانی جمعیت برای ۱۶۸ هزار متقاضی

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، جلسه هفتگی پایش طرح‌های حمایتی مسکن، یکشنبه ۷ تیرماه، با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاونان حوزه مسکن، مدیران کل ستادی و استانی برگزار شد.

در این جلسه، ضمن تشریح آخرین وضعیت پیشرفت طرح‌های حمایتی مسکن، روند پرداخت تسهیلات ودیعه اسکان موقت و آخرین آمار مربوط به بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم، اعلام شد.

علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در این نشست با تاکید بر ضرورت تلاش مضاعف استان‌ها برای پیشبرد طرح جوانی جمعیت، گفت: ۳۳۶ هزار نفر از متقاضیان طرح جوانی جمعیت به عنوان متقاضی واجد شرایط این طرح، تایید شده‌اند که از این میزان تاکنون برای ۱۶۸ هزار و ۸۴ نفر تامین زمین شده است. تاکید داریم که در این حوزه کار باید با سرعت، کیفیت و جدیت بیشتر دنبال شود.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی شده است تا تا در نیمه اول ۱۴۰۵ بخش عمده تعهدات در حوزه طرح جوانی جمعیت انجام شود، افزود: همچنین در حوزه کمک به دهک‌های کم‌درآمد از محل مولدسازی اراضی وزارت راه و شهرسازی، به منظور تکمیل سهم آورده متقاضیان دهک‌های پایین و جلوگیری از حذف آن‌ها از پروژه، تاکنون ۴.۷ همت اعتبار اختصاص یافته است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد: اگر در استانی برای این منظور به اعتبار بیشتری نسبت به برنامه اجرایی اعلام شده نیاز است، اعتبار لازم تامین شده و برای تکمیل پروژه‌ها در اختیار استان‌ها قرار خواهد گرفت.

هدف‌گذاری برای افتتاح ۱۶۰ هزار مسکن ملی

همچنین، حبیب‌اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از هدف‌گذاری برای تکمیل و افتتاح ۱۶۰ هزار واحد مسکن ملی در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: پیشرفت طرح مسکن ملی هم‌اکنون به ۴۸ درصد رسیده است.

وی کمک به دهک‌های کم‌درآمد برای تامین سهم آورده از محل مولدسازی املاک و اراضی وزارت راه و شهرسازی را اقدامی مهم در جهت خانه‌دار شدن این اقشار، جلوگیری از حذف آن‌ها از پروژه‌ها و همچنین پیش‌گیری از توقف و تاخیر روند ساخت واحدهای مسکن ملی اعلام کرد.

تزریق ۵ همت منابع برای بازسازی

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به درنظر گرفتن منابع مالی مختلف برای کمک به پیشبرد امر بازسازی در مصوبه هیات وزیران، تصریح کرد: به تازگی ۵ همت اعتبار برای این موضوع در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته است.

وی همچنین از به کارگیری مشوق‌های شهرسازی برای کمک به پیشبرد امر بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده ناشی از جنگ تحمیلی سوم خبر داد و گفت: یکی از این ابزارها، اعطای تراکم تشویقی است. البته این مشوق‌ها به گونه‌ای به کار گرفته خواهد شد که علاوه بر کمک به امر بازسازی و مردم، اختلالی در فرآیندها، نظامات ، استانداردها و ضوابط شهرسازی ایجاد نکند.

وی همچنین از امکان اختصاص زمین معوض در محدوده بافت‌های فرسوده شهرها با تخفیف ۵۰ درصدی به مالکانی که به دلیل جنگ واحدهای مسکونی آن‌ها تخریب شده است، خبر داد.

پرداخت تسهیلات ودیعه اسکان موقت به ۲۵۰۰ متقاضی

مجید جودی، معاون امور بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز اعلام کرد: از مجموع حدود ۲۶۰۰ واحد مشمول دریافت تسهیلات اسکان موقت مختص خانوارهایی که واحدهای مسکونی آن‌ها به دلیل جنگ تخریب شده است، تاکنون حدود ۲۵۰۰ نفر این تسهیلات به ارزش کلی هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان را دریافت کرده‌اند. بنا بر اعلام شبکه بانکی بخش عمده ای از ۱۰۰ متقاضی باقی‌مانده برای دریافت این تسهیلات به بانک مراجعه نکرده‌اند که در صورت مراجعه و تکمیل مدارک، تسهیلات در کوتاه‌ترین زمان(کمتر از سه روز کاری)، به آن‌ها پرداخت خواهد شد.

جودی ادامه داد: از مجموع حدود ۹۷هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی تعمیری نیز تاکنون تعمیرات بیش از ۵۸ هزار و ۴۷۰ واحد به اتمام رسیده است که از این تعداد بیش از ۴۴ هزار مورد (واحد)، تعمیرات جزیی بوده است.

به گفته وی و براساس آمارهای موجود، تاکنون برای حدود ۱۸۰ واحد مسکونی تخریب شده پروانه ساختمانی صادر شده است و ۱۰۶ واحد نیز به مرحله تهیه نقشه و شروع عملیات اجرایی رسیده‌اند.