صادق: تمرکز بر بازسازی، استیجار، تکمیل و تحویل مسکن ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در جلسه هفتگی پایش طرحهای مسکن که یکشنبه ۷ تیرماه برگزار شد، اعلام کرد: با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای برنامههای بازسازی و طرحهای حمایتی مسکن، بازسازی را از مهمترین اولویتهای این وزارتخانه دانست و گفت: مسیر بازسازی باید با پیگیری روزانه در دستور کار قرار گیرد تا در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه مطلوب که اتمام امر بازسازی و بازگشت خانوارهای آسیبدیده از جنگ به خانههایشان است برسیم.
صادق در این نشست که با حضور معاونان مسکن، مدیران کل ستادی و استانی، مسئولان بانک مسکن، مدیران بنیاد مسکن و... برگزار شد، با اشاره به ضرورت همافزایی دستگاهها برای تأمین منابع مالی اجرای برنامههای بازسازی و مسکن حمایتی، اظهار کرد: علاوه بر منابع در نظر گرفته شده در مصوبات مختلف، باید از همه ظرفیتها و امکانات موجود در این زمینه بهرهبرداری کرد.
وی با اشاره به دو تجربه موفق در دولت برای جلب مشارکتهای مردمی افزود: استفاده از ظرفیت خیرین با محوریت وزارت آموزش و پرورش و همچنین بهرهگیری از ظرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی برای جذب کمکهای مردم در داخل و خارج از کشور، از تجربههای موفقی است که باید در حوزه بازسازی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین بر استفاده از ظرفیت خدمات فنی و مهندسی تأکید کرد و گفت: لازم است از توان مهندسان داوطلب سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها به صورت رایگان و همچنین از ظرفیت انبوهسازان برای تسریع در فرآیند ساخت و ساز استفاده شود.
صادق با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تأمین تسهیلات اظهار کرد: همانگونه که در مرحله نخست، پرداخت تسهیلات اسکان و حمایت از تأمین مسکن استیجاری خانوارهای آسیبدیده از جنگ در شهرها و روستاها عملکرد موفقی داشته ست، اکنون نیز باید اجرای پروژههای ساخت با حداقل زمان ممکن و با استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود دنبال شود.
وی در ادامه بر تسریع در پرداخت تسهیلات متمم طرح نهضت ملی مسکن نیز تأکید و دستورهای لازم را در این زمینه صادر کرد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با وزارت نیرو درباره تأمین انشعابات پروژههای حمایتی گفت: مقرر شده است در پروژههایی که زیرساخت آب در آنها فراهم است، هزینه انتقال انشعابات با همکاری وزارت نیرو و به صورت تقسیط بلندمدت برای واحدهای حمایتی کاهش یابد تا روند اجرای پروژهها با سرعت بیشتری دنبال شود و در تامین سهم آورده متقاضی به مردم نیز کمک شود.
برنامه واگذاری ۱۶۰هزار مسکن ملی؛ تعیین تکلیف پروژههای مشکلدار
صادق، تسریع در اجرای طرحهای مسکن استیجاری و مسکن حمایتی را از اولویتهای اصلی وزارت راه و شهرسازی برشمرد و تصریح کرد: اولویت ما توسعه مسکن استیجاری و تکمیل طرحهای حمایتی است و تمامی امکانات و ظرفیتها باید در این مسیر به کار گرفته شود.
وزیر راه و شهرسازی همچنین تعیین تکلیف پروژههای مشکلداری که طی هفت سال گذشته به دلیل جانمایی نامناسب امکان ساخت یا تکمیل آنها فراهم نشده است و نیز اتمام ۱۶۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن که در مرحله سفتکاری قرار دارند، تا پایان سال جاری، را دو مأموریت اصلی وزارت راه و شهرسازی در حوزه طرحهای حمایتی همزمان با پیشبرد سایر برنامهها از جمله مسکن استیجاری عنوان کرد.
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