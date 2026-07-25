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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

۴۴ هکتار زمین دولتی از ابتدای سال به بیت‌المال بازگشت

۴۴ هکتار زمین دولتی از ابتدای سال به بیت‌المال بازگشت

یک مقام مسئول گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۵۳ فقره حکم قطعی به نفع دولت توسط یگان حفاظت این سازمان در سراسر کشور اجرا شده و بیش از ۴۴ هکتار از اراضی دولتی به بیت‌المال بازگشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی نیروهای یگان حفاظت این سازمان در صیانت از اراضی دولتی، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۵۳ فقره حکم قطعی به نفع دولت توسط یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در سراسر کشور اجرا شده که در نتیجه آن، بیش از ۴۴ هکتار از اراضی دولتی به بیت‌المال بازگشته است.

وی افزود: تنها در تیرماه امسال، ۲۴۰ مورد رفع تعرض فوری به اراضی دولتی به مساحت ۹۷ هکتار توسط یگان حفاظت انجام شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اجرای احکام قطعی در تیرماه خاطرنشان کرد: طی ماه گذشته، ۱۴ فقره حکم قطعی توسط یگان حفاظت اجرا شد که بر اساس آن، ۱۶ هکتار از اراضی دولتی به بیت‌المال بازگردانده شد.

کد مطلب 6898585
زهره آقاجانی

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