به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی نیروهای یگان حفاظت این سازمان در صیانت از اراضی دولتی، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۵۳ فقره حکم قطعی به نفع دولت توسط یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در سراسر کشور اجرا شده که در نتیجه آن، بیش از ۴۴ هکتار از اراضی دولتی به بیت‌المال بازگشته است.

وی افزود: تنها در تیرماه امسال، ۲۴۰ مورد رفع تعرض فوری به اراضی دولتی به مساحت ۹۷ هکتار توسط یگان حفاظت انجام شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اجرای احکام قطعی در تیرماه خاطرنشان کرد: طی ماه گذشته، ۱۴ فقره حکم قطعی توسط یگان حفاظت اجرا شد که بر اساس آن، ۱۶ هکتار از اراضی دولتی به بیت‌المال بازگردانده شد.